Drum național închis din cauza ninsorii și a viscolului. Anunțul făcut de CNAIR
Circulația rutieră este închisă pe DN65E, între Roșiorii de Vede și Furculești, județul Teleorman, din cauza ninsorilor și a viscolului, a anunțat duminică Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
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Potrivit CNAIR, este închis sectorul cuprins între kilometrii 0+000 și 30+030. În intervalul 28 noiembrie, ora 18:00 - 29 noiembrie, ora 6:00, drumarii au intervenit pe rețeaua rutieră națională cu 734 de utilaje, fiind împrăștiate 3.886,5 tone de material antiderapant și șase tone de clorură de calciu.
CNAIR recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la condițiile meteorologice și eventualele restricții de trafic, să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și climatizare și să adapteze viteza la starea carosabilului, păstrând totodată o distanță de siguranță față de celelalte vehicule.
Informații suplimentare privind starea rețelei de drumuri naționale pot fi obținute de la Dispeceratul CNAIR, la numărul de telefon 021/9360, sau de pe platforma dispecerat.andnet.ro.
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