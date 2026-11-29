Un bărbat din Mioveni, în stare gravă după ce mașina i-a luat foc. A fost găsit în stop cardiac
Un bărbat de 48 de ani este în stare gravă la spital, după ce mașina i-a luat foc, azi-noapte, în Mioveni, județul Argeș.
Sursa: ProTV
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Pompierii l-au găsit pe șofer în interior, în stop cardio-respirator. Medicii l-au resuscitat minute bune și au reușit să-i redea funcțiile vitale.
Autoturismul a ars aproape în totalitate. Nu se știe dacă vehiculul era în mers sau oprit când a fost cuprins de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un cablu electric defect, potrivit autorităților.
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