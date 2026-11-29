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Pompierii l-au găsit pe șofer în interior, în stop cardio-respirator. Medicii l-au resuscitat minute bune și au reușit să-i redea funcțiile vitale.

Autoturismul a ars aproape în totalitate. Nu se știe dacă vehiculul era în mers sau oprit când a fost cuprins de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un cablu electric defect, potrivit autorităților.