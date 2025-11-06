Un bărbat de 44 de ani a fost găsit spânzurat în incinta unui camping din Vama Veche

06-11-2025 | 18:58
Un bărbat de 44 de ani a fost joi găsit spânzurat în incinta unui camping din Vama Veche, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Conform sursei citate, lucrătorii Poliţiei Municipiului Mangalia au fost sesizaţi, în ziua în curs, că o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din staţiunea Vamă Veche.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat cadavrul unui bărbat, de 44 de ani", se mai spune în comunicatul transmis de IPJ.

Poliţiştii fac verificări cu privire la cauzele şi împrejurările producerii decesului.

Potrivit unor surse din anturajul bărbatului, acesta este un cunoscut om de afaceri din Vama Veche.

Sursa: Agerpres

