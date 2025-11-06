Vestea morții lui Emeric Ienei a ajuns până la vârful fotbalului. Șeful FIFA: Model de eleganţă, echilibru şi respect

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis un mesaj de condoleanțe în memoria lui Emeric Ienei, decedat miercuri la vârsta de 88 de ani.

Scrisoarea, adresată Federației Române de Fotbal, afirmă că fostul internațional și selecționer al României a fost un model de eleganță, echilibru și respect.

„Legendă a clubului FC Steaua Bucureşti şi a fotbalului românesc, cunoscut pentru calmul şi autoritatea sa legendare, model de eleganţă, echilibru şi respect, atât pe teren, cât şi în afara lui, moştenirea şi parcursul său vor rămâne vii în amintirea tuturor, iar absenţa sa va fi profund resimţită. În numele comunităţii internaţionale a fotbalului, doresc să transmit cele mai sincere condoleanţe Federaţiei Române de Fotbal, precum şi familiei, prietenilor şi apropiaţilor lui Emeric Ienei. Gândurile noastre sunt alături de voi toţi. Sperăm ca aceste amintiri şi cuvinte de sprijin să aducă puţină alinare şi pace în aceste momente dificile", a transmis preşedintele FIFA în scrisoarea publicată pe site-ul oficial al FRF.

Infantino a elogiat cariera lui Ienei

Oficialul forului mondial a adus în atenţie performanţele lui Emeric Ienei, atât ca jucător, cât şi ca antrenor.

„Doresc să îmi exprim cele mai sincere şi profunde condoleanţe cu privire la încetarea din viaţă a fostului jucător internaţional şi selecţioner al echipei naţionale, Emeric Ienei. Cuvintele par insuficiente pentru a exprima tristeţea pe care o resimţim în faţa acestei pierderi. De-a lungul carierei sale de jucător, el a bifat şase selecţii pentru echipa naţională şi şi-a reprezentat ţara la Turneul Olimpic de Fotbal din 1964. La nivel de club, va fi mereu amintit pentru lunga şi strălucita sa carieră la FC Steaua Bucureşti, alături de care a câştigat trei titluri de campion şi patru Cupe ale României. După retragerea din activitatea de jucător, a început o remarcabilă carieră de antrenor. În calitate de antrenor al FC Steaua Bucureşti, a condus clubul spre şase titluri de campion, patru Cupe ale României şi istoricul trofeu al Cupei Campionilor Europeni în 1986. De asemenea, a fost selecţioner al echipei naţionale a României, pe care a condus-o la Cupa Mondială din 1990 şi din nou la Campionatul European din 2000, în cel de-al doilea mandat al său", a mai scris Infantino.

Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, a decedat, miercuri, la vârsta de 88 de ani.

Născut pe 22 martie 1937, la Agrişu Mic (jud. Arad), Emeric Ienei a jucat la Steaua Bucureşti între 1954 şi 1969 (254 de meciuri, 7 goluri), echipă cu care a câştigat în 1986, ca antrenor, Cupa Campionilor Europeni. Pentru această performanţă a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul "Meritul Sportiv" Clasa a II-a cu baretă. Pe 8 mai 1998, colonelul în retragere Emeric Ienei din Ministerul Apărării Naţionale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea).

Ienei a condus România la turnee majore

El a mai activat ca jucător la UTA Arad şi Kayserispor.

Ca antrenor, el a condus echipa naţionale de fotbal a României în două mandate, precum şi reprezentativa Ungariei. Ienei a fost antrenorul care a reuşit să readucă România la o Cupă Mondială după două decenii, în Italia, în 1990. În 2000, a condus din nou echipa naţională la un turneu final, EURO 2000, unde România a obţinut o victorie istorică în faţa Angliei, scor 3-2, acesta fiind primul succes românesc la un Campionat European.

La nivel de club a antrenat formaţiile FC Bihor, CS Târgovişte, MOL Fehervar, Panionios şi FCU Craiova.

În palmaresul său ca jucător sunt trei titluri de campion şi patru Cupe ale României, iar ca antrenor şase titluri, patru Cupe ale României şi, trofeul suprem al continentului, Cupa Campionilor Europeni, cucerită în 1986.

