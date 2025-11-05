Pieton decedat după ce a fost lovit de şoferul unui TIR pe bulevardul Iuliu Maniu din București

05-11-2025 | 21:42
Un pieton a decedat, miercuri seară, după ce a fost lovit de şoferul unui TIR care se deplasa pe bulevardul Iuliu Maniu, dinspre strada Lujerului către autostrada A1.

"Miercuri, în jurul orei 20:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc pe bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6. Din informaţiile preliminare, conducătorul unui cap tractor cu remorcă aflat în deplasare pe bulevardul Iuliu Maniu dinspre strada Lujerului către A1 a lovit un pieton în împrejurări care vor fi stabilite în urma cercetărilor", informează Brigada Rutieră a Capitalei.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatura din dotare, rezultatele indicate fiind 0, respectiv negativ.

"Se efectuează cercetarea locului faptei pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie", arată sursa citată.

Circulaţia rutieră se desfăşoară sub îndrumarea poliţiştilor până la finalizarea activităţii de cercetare la faţa locului.

Sursa: Agerpres

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, potrivit unor surse medicale.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma apariţiei pe reţelele de socializare a unor imagini în care primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia.

Grupul civic „Aici a fost o pădure / aici ar putea fi o pădure” a lansat o petiție prin care cere Primăriei Sectorului 3 să renunțe la proiectul de modernizare care ar putea altera caracterul „natural, liniștit și viu” al Parcului IOR.

