Potrivit anchetatorilor, reţeaua familială livra substanţele interzise direct în celule, ascunse sub forma unor scrisori aparent inofensive. Mecanismul a fost descoperit după ce investigaţiile au arătat că, în luna ianuarie 2026, deţinutul de 33 de ani i-a cerut rudei sale să cumpere şi să introducă în penitenciarul unde acesta îşi ispăşea pedeapsa coli de hârtie impregnate cu stupefiante, destinate vânzării către alţi condamnaţi, potrivit News.ro.

Ulterior, în luna februarie, bărbatul a furnizat o bucată de hârtie impregnată unui alt deţinut, iar în luna martie, tânăra de 25 de ani a vândut mai multe astfel de coli către suspecta de 21 de ani, care urma să le expedieze prin poştă într-o altă unitate de detenţie.

Ce substanțe erau livrate

În urma verificărilor şi a percheziţiilor efectuate cu sprijinul poliţiştilor de penitenciare, autorităţile au reuşit să indisponibilizeze întreaga cantitate de droguri tranzacţionată.

Analizele de laborator au arătat că scrisorile şi plicurile erau impregnate cu canabinoizi sintetici de tip MDMB-4en-PINACA şi 5F-ADB, substanţe extrem de periculoase.

Cei doi suspecţi principali au fost iniţial reţinuţi pentru 24 de ore, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus marţi arestarea lor preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Aceştia sunt cercetaţi pentru trafic de droguri de mare risc şi efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Suportul operativ în această cauză a fost asigurat de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, BCCO Craiova, jandarmii din Mehedinţi şi personalul din cadrul Penitenciarelor Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu şi Craiova.