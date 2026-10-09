Organizatorii au vrut să transmită astfel un mesaj despre responsabilitate și despre șansa de a realiza ceva, chiar și dincolo de zidurile unui penitenciar.

Deținuții îngrijesc grădina și animalele

Grădina în care lucrează deținuții are o suprafață de aproximativ 11 ha. Pe lângă legumele din solarii și de pe câmp, aceștia îngrijesc și vaci, oi și capre. Produsele obținute sunt consumate în penitenciare.

Dumitru Petrișor, deținut: „Avem niște preparate de brânză, avem brânză de oaie, de capră și de vacă. Și smântână tot făcută aici, foarte bună, și niște fructe. Combinația pe care o recomand este smântâna cu brânză, să vedeți cum e... Preferata mea e brânza de vacă.”

Bărbat: „Foarte mult ne ajută, am lucrat și afară, pentru mine asta mă ajută, de exemplu, și în penitenciar, trece și timpul mai repede, ajută să ne întoarcem și în societate, afară.”

Bărbat: „Îngrijim roșiile, ardeii... agricultură, în cea mai mare parte agricultură. Ce a mai rămas, ardei, gogoșari, roșii. Foarte bune, puse de mâna noastră, făcute de noi. E domeniul meu, asta am și acasă, mie îmi place ce fac.”

Oficialii vor să repete evenimentul anual

Deși grădina există de ani buni, Ziua Recoltei a fost organizată în premieră.

Comisar-șef Marica Liviu Ștefăniță, director Penitenciar Timișoara: „O zi în care vrem să arătăm că în detenție se pot întâmpla și alte lucruri și că reintegrarea în societate începe din prima zi în care un deținut pășește în cadrul unui penitenciar. Se pot reprofila astfel încât pot să ajungă într-o zonă de autosusținere.”

Oficialii de la penitenciar își propun să reediteze evenimentul și anul viitor.