Acţiunile în justiţie, primele iniţiate de autorităţi statale americane împotriva SpaceX în legătură cu Grok, vizează posibilitatea utilizatorilor de a crea imagini explicite, inclusiv cu minori şi femei reale, fără consimţământul persoanelor reprezentate, relatează News.ro.

Potrivit unor cercetări realizate de Internet Watch Foundation şi Center for Countering Digital Hate, Grok şi reţeaua socială X au permis generarea şi distribuirea unor astfel de materiale, inclusiv imagini care ar putea constitui reprezentări ale abuzurilor sexuale asupra copiilor.

Procurorii generali din Virginia şi Oregon, Jay Jones şi Dan Rayfield, susţin că SpaceX nu a introdus mecanisme adecvate de protecţie şi că a încălcat legislaţia privind protecţia consumatorilor prin promovarea Grok şi X drept servicii în general sigure. Autorităţile subliniază că platforma X poate fi accesată inclusiv de adolescenţi începând cu vârsta de 13 ani.

Cele două state avertizează că efectele imaginilor sexualizate realizate fără consimţământ depăşesc prejudiciile suferite de persoanele reprezentate. Procurorul general al Virginiei a arătat că asemenea materiale pot provoca teamă şi anxietate inclusiv persoanelor expuse involuntar, în timp ce omologul său din Oregon a invocat încălcarea dreptului la viaţă privată şi banalizarea exploatării sexuale.

SpaceX a respins implicit acuzaţiile privind lipsa măsurilor de protecţie, afirmând că intervine atunci când utilizatorii încearcă să eludeze sistemele de siguranţă pentru a produce materiale ilegale. Compania a precizat că poate suspenda conturi şi sesiza autorităţile, susţinând că persoanele care creează asemenea conţinut trebuie urmărite penal.

Grupul se confruntă deja cu mai multe procese şi investigaţii referitoare la Grok şi X, inclusiv în Marea Britanie, Spania, Irlanda, Franţa şi California. În alte litigii, compania a susţinut că Grok este un instrument neutru, controlat de utilizatori, iar responsabilitatea pentru imaginile generate revine persoanelor care formulează solicitările.

Într-un proces intentat de oraşul Baltimore, compania a invocat şi prevederile legislaţiei federale americane care protejează, în anumite condiţii, platformele online de răspunderea pentru conţinutul publicat de utilizatori.

Virginia şi Oregon solicită instanţelor să oblige SpaceX să introducă măsuri de protecţie mai stricte, să plătească sancţiuni civile şi cheltuieli de judecată şi să restituie eventualele câştiguri obţinute prin practicile contestate. Virginia cere, de asemenea, despăgubiri pentru consumatori.

Plângerea statului Oregon a fost depusă duminică seara la o instanţă din comitatul Multnomah, iar cea a Virginiei, luni dimineaţă, la Richmond. La momentul publicării informaţiilor, cele două acţiuni aşteptau acceptarea oficială de către instanţe.