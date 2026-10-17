Ambele categorii de medici pot consulta pacienți, însă există câteva lucruri care îi diferențiază. Iată ce presupune fiecare titulatură și pe cine să alegi în funcție de problema pe care o ai.

Ce înseamnă medic specialist

Ca cineva să ajungă doctor, trebuie să termine facultatea de Medicină, care durează 6 ani, apoi trebuie să treacă printr-o perioadă de rezidențiat.

În funcție de specialitatea aleasă, un medic rezident poate să facă specializarea pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 ani.

După încheierea rezidențiatului pe o anumită specialitatea și susținerea examenului de competență la finalul acestuia, medicul obține titulatura de medic specialist. Medicii pot avea o singură specialitate la finalul unui rezidențiat și poate face un nou rezidențiat dacă vrea o nouă specializare.

Există trei tipuri de specializări, organizate în următorul fel:

• specialităzările clinice: neurologie, cardiologie, gastro-enterologie, medicină internă etc

• specialitzările chirurgicale: chirurgie generală, neurochirurgie, chirurgie cardio-vasculară etc.

• specializările paraclinice: anatomie patologică, medicină nucleară, medicină legală etc.

Ce înseamnă medic primar

Un medic primar este orice medic care are o vechime de minimum 5 ani ca medic specialist și care alege să își dea examenul de primariat. Unii medici specialiști aleg să nu dea examenul pentru a obține titlul de medic primar, cu toate că au o experiență mai mare de cinci ani.

Medicii specialiști nu sunt obligați să dea examenul de primariat, chiar dacă au o vechime de peste cinci ani pe specialitatea lor.

Care este diferența dintre medic specialist și medic primar

Diferența dintre un medic specialist și un medic primar ține, în principal, de experiența profesională și de etapa în care se află în carieră. Amândoi au terminat facultatea de medicină și rezidențiatul, însă medicul primar a trecut printr-o etapă suplimentară de pregătire și evaluare.

Un medic devine specialist după ce termină rezidențiatul și promovează examenul de specialitate. Din acel moment, poate consulta pacienți și poate lucra în domeniul pentru care s-a pregătit, de exemplu cardiologie, dermatologie, neurologie sau pediatrie.

Medicul primar are, în general, mai multă experiență decât un medic specialist aflat la începutul carierei. Totuși, asta nu înseamnă că un medic specialist este mai puțin pregătit

Cum ajunge un medic specialist să fie medic primar

Un medic specialist poate deveni medic primar după cel puțin cinci ani de activitate în specialitatea în care s-a pregătit și după promovarea unui examen de primariat. Deși lucrează de mai mulți ani în domeniu, el trebuie să treacă și prin examenul de primariat.

Pentru a se înscrie la examen, medicul trebuie să îndeplinească cerințele stabilite de Ministerul Sănătății, inclusiv condiția privind vechimea în specialitate. Potrivit informațiilor publicate de minister pentru sesiunea din 2026, este necesară o experiență de minimum cinci ani în specialitatea respectivă, cu normă întreagă.

Este medicul primar mai bine pregătit decât medicul specialist?

În general, medicul primar are mai multă experiență profesională decât un medic specialist aflat la începutul carierei, deoarece trebuie să lucreze cel puțin cinci ani ca specialist înainte de a putea susține examenul de primariat.

Totuși, asta nu înseamnă că un medic primar este mai bine pregătit în orice situație. Ambele categorii au pregătire medicală în specialitatea lor, iar nivelul de cunoștințe și experiența practică diferă de la un medic la altul.

Ce medic este bine să alegi pentru un consult

Atunci când alegi un medic pentru un consult, contează și experiența sa în tratarea problemei tale, pregătirea profesională și modul în care abordează cazul.

Un medic specialist poate avea experiență relevantă în anumite afecțiuni, chiar dacă nu a obținut încă gradul de medic primar.