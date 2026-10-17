Unul dintre cele mai vizibile angajamente publice ale Coca-Cola pare să fi dispărut discret. Obiectivul companiei de a vinde 25% din băuturi în recipiente reutilizabile până în 2030 nu mai apare pe site-ul său.

Este o schimbare notabilă pentru o companie care a ocupat primul loc în clasamentele poluării cu plastic timp de șase ani consecutivi, arată Yahoo News.

Pe 12 octombrie, un cumpărător, Zephyr Zoidis, a scris într-o postare pe Instagram că sticlele reutilizabile nu mai apar în obiectivele publice ale Coca-Cola, deși compania stabilise în februarie 2022 obiectivul ca recipientele reutilizabile să reprezinte 25% din vânzările de băuturi până în 2030. Postarea a citat organizațiile Break Free From Plastic și Greenpeace, care au urmărit îndeaproape amprenta de plastic a companiei.

Postarea a menționat, de asemenea, că Coca-Cola produce peste 130 de miliarde de sticle anual. Un comentator a scris: „Dacă încă bei Coca-Cola, să-ți fie rușine."

Potrivit postării, Coca-Cola a eliminat acel angajament din 2022 de pe site-ul său la un moment dat după noiembrie 2024, ceea ce a făcut mai dificilă urmărirea unui reper public privind sticlele reutilizabile.

Zoidis a oferit o soluție simplă: „Sari peste greenwashing, cumpără de la branduri mici independente."

Evitarea brandului este unul dintre puținele răspunsuri directe disponibile atunci când o companie pare să renunțe la un obiectiv de reutilizare. Un alt comentator a spus: „Spune nu marilor producători de băuturi răcoritoare. Boicot. Nu cumpăr niciodată de la ei."