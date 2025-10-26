Un bărbat a furat o maşină de poliţie din Dolj şi a condus-o până în judeţul Olt

26-10-2025 | 16:29
Un bărbat din judeţul Olt a furat o maşină de poliţie din curtea unui post de poliţie din judeţul Dolj şi a condus-o până în oraşul Balş, unde locuieşte.

Ioana Andreescu

El a fost oprit de un echipaj de poliţie, care a stabilit că bărbatul nu face parte din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-au întâmplat lucrurile.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că au fost sesizaţi, duminică, de către poliţiştii din Balş, că pe strada Petre Pandea a fost depistat un bărbat de 58 de ani, din judeţul Olt, la volanul unei maşini de poliţie.

„Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză nu face parte din structurile MAI, iar autospeciala de poliţie pe care a condus-o aparţine Secţiei 5 Poliţie Rurală Pieleşti – Postul de Poliţie Robăneşti. Din primele cercetări, s-a stabilit că bărbatul, în dimineaţa zilei de astăzi, în jurul orei 10.00, ar fi pătruns în curtea Postului de Poliţie Robăneşti, de unde, dintr-o anexă, ar fi sustras cheia unei autospeciale de poliţie”, au declarat reprezentanţii IPJ Dolj.

Aceştia au precizat că bărbatul a furat apoi maşina parcată în curtea postului de poliţie şi a condus-o până în Balş, unde a fost prins de poliţişti.

„Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus preluarea cercetărilor de către o echipă din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj, în vederea stabilirii cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerii măsurilor legale”, au mai afirmat poliţiştii.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 26-10-2025 16:29

