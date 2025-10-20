Crimă înfiorătoare. Un individ și-a ucis soția, iar apoi s-a sinucis. Cei doi erau căsătoriți de 24 de ani și aveau 3 copii

Este anchetă într-o localitate din Dolj, după o crimă înfiorătoare. Abia întoarsă de la muncă din străinătate, o femeie de 39 de ani a fost ucisă de soţ.

Iniţial, bărbatul a vrut să ascundă totul, însă după câteva ore şi-a pus capăt zilelor. Cei doi erau căsătoriți de 24 de ani și aveau trei copii.

Atenţie, urmează imagini și informaţii care vă pot afecta emoţional.

Femeia lucra în Austria, unde îngrijea mai mulți bătrâni. Venise de doar două zile acasă, pentru a discuta cu soțul ei. Apropiații spun că bărbatul de 45 de ani era foarte gelos.

Gavril Mitroi, prieten al victimelor: ”Ajunsese gelozia, dacă ea se ducea și venea la o lună, la două, la trei luni!"

Individul și-a lovit partenera de viață și a ascuns cadavrul și geamantanul cu care ea călătorea. Apoi le-a transmis copiilor că nu ştie unde este mama lor.

După câteva ore, suspectul s-a răzgândit. Și-a sunat fiul cel mare și i-a spus că urmează să ia o decizie radicală. Tânărul şi-a alertat fraţii, însă acasă era doar cel mic, un băiat de 13 ani, care şi-a găsit părintele fără viaţă, într-o anexă.

Chemaţi la faţa locului, polițiștii au început să o caute pe mamă.

Vecină: "Au venit la mine și s-au uitat pe camere, a văzut că nu s-a văzut nimic așa, ieșind din curte noaptea, și atunci le-a dat de gândit și au mers la fața locului."

La scurt timp, ajutați de martori, anchetatorii au găsit-o pe femeie.

Martor: "Prima data haine, un geamantan și după aia pe ea. Era un puț adânc de 18 metri, vechi, de mult."

Psihologii vorbesc despre un fenomen îngrijorător cu care se confruntă unele cupluri despărțite de multă vreme.

Irina Gruia, psiholog: "Însingurarea în doi. Este o relație de cuplu, dar ea nu mai împlinește nici unul, nici celălalt membru al relației, iar această însingurare este o bază ideală pentru frustrare, pentru nemulțumire și, ulterior, pentru violență".

Cei doi erau căsătoriţi de 24 de ani şi aveau 3 copii. Cel mai mic vă rămâne în grija unei mătuşi.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













