Crimă înfiorătoare. Un individ și-a ucis soția, iar apoi s-a sinucis. Cei doi erau căsătoriți de 24 de ani și aveau 3 copii

Stiri Socante
20-10-2025 | 19:21
×
Codul embed a fost copiat

Este anchetă într-o localitate din Dolj, după o crimă înfiorătoare. Abia întoarsă de la muncă din străinătate, o femeie de 39 de ani a fost ucisă de soţ.

autor
Roxana Vlădășel

Iniţial, bărbatul a vrut să ascundă totul, însă după câteva ore şi-a pus capăt zilelor. Cei doi erau căsătoriți de 24 de ani și aveau trei copii.

Atenţie, urmează imagini și informaţii care vă pot afecta emoţional.

Femeia lucra în Austria, unde îngrijea mai mulți bătrâni. Venise de doar două zile acasă, pentru a discuta cu soțul ei. Apropiații spun că bărbatul de 45 de ani era foarte gelos.

Gavril Mitroi, prieten al victimelor: ”Ajunsese gelozia, dacă ea se ducea și venea la o lună, la două, la trei luni!"

Citește și
Câine ucis Mureș
Un bărbat din Mureș a ucis un câine pe care i l-a adus o vecină într-un sac. „Am auzit că la toți vecinii le mânca puii”

Individul și-a lovit partenera de viață și a ascuns cadavrul și geamantanul cu care ea călătorea. Apoi le-a transmis copiilor că nu ştie unde este mama lor.

După câteva ore, suspectul s-a răzgândit. Și-a sunat fiul cel mare și i-a spus că urmează să ia o decizie radicală. Tânărul şi-a alertat fraţii, însă acasă era doar cel mic, un băiat de 13 ani, care şi-a găsit părintele fără viaţă, într-o anexă.

Chemaţi la faţa locului, polițiștii au început să o caute pe mamă.

Vecină: "Au venit la mine și s-au uitat pe camere, a văzut că nu s-a văzut nimic așa, ieșind din curte noaptea, și atunci le-a dat de gândit și au mers la fața locului."

La scurt timp, ajutați de martori, anchetatorii au găsit-o pe femeie.

Martor: "Prima data haine, un geamantan și după aia pe ea. Era un puț adânc de 18 metri, vechi, de mult."

Psihologii vorbesc despre un fenomen îngrijorător cu care se confruntă unele cupluri despărțite de multă vreme.

Irina Gruia, psiholog: "Însingurarea în doi. Este o relație de cuplu, dar ea nu mai împlinește nici unul, nici celălalt membru al relației, iar această însingurare este o bază ideală pentru frustrare, pentru nemulțumire și, ulterior, pentru violență".

Cei doi erau căsătoriţi de 24 de ani şi aveau 3 copii. Cel mai mic vă rămâne în grija unei mătuşi.

Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

Sursa: Pro TV

Etichete: crima, gelozie, dolj,

Dată publicare: 20-10-2025 19:09

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Un bărbat din Sibiu și-a ucis mama în bătaie din cauza banilor. El revenise din străinătate ca să aibă grijă de femeie
Stiri Socante
Un bărbat din Sibiu și-a ucis mama în bătaie din cauza banilor. El revenise din străinătate ca să aibă grijă de femeie

Un bărbat de 54 de ani din Sibiu este acuzat că și-ar fi ucis mama după un scandal iscat din cauza banilor, spun surse apropiate anchetei.

Un bărbat din Mureș a ucis un câine pe care i l-a adus o vecină într-un sac. „Am auzit că la toți vecinii le mânca puii”
Stiri Virale
Un bărbat din Mureș a ucis un câine pe care i l-a adus o vecină într-un sac. „Am auzit că la toți vecinii le mânca puii”

Caz șocant în județul Mureș. Un bărbat de 73 de ani se află în arest preventiv, după ce ar fi omorât un biet cățel. O vecină l-ar fi rugat să scape de animalul ce a dat iama în gospodării.

Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni
Stiri Justitie
Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni

Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că şi-a ucis şi incendiat concubina, a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi alte infracţiuni.

Recomandări
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta
Stiri externe
MAE: Rusia nu a cerut acordul pentru ca avionul lui Vladimir Putin să treacă deasupra României către summitul de la Budapesta

România nu a primit până în prezent nicio solicitare de survol în contextul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la summitul anunţat la Budapesta, a declarat Oana Țoiu, ministrul de Externe al țării noastre.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28