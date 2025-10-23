Polițiștii au descins cu 35 de mandate de percheziție în 9 județe. Ancheta vizează spălarea a aproximativ 35.000.000 de lei

23-10-2025 | 11:50
Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea.

Sabrina Saghin

Acțiunile au loc într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.

„Din datele şi probele administrate până în prezent a reieşit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând, în acest sens, un lanţ de societăţi comerciale administrate de aceleaşi persoane, având ca scop disimularea provenienţei fondurilor obţinute iniţial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei", informează Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), joi, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, suma iniţială ar fi fost transferată, în aceeaşi zi, prin mişcări rapide şi nejustificate, în conturile a două societăţi comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea şi disimularea originii fondurilor. Ulterior, în baza unor contracte fictive, s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obţinut creditul iniţial.

Ancheta arată modul de spălare a banilor prin societăți comerciale

Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat şi de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.

În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor.

„În acest context, joi au fost puse în executare 35 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi în judeţul Vâlcea, mai multe persoane urmând a fi conduse la audieri", arată sursa citată.

De asemenea, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de spălare a banilor şi delapidare.

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, ancheta, politie, spalare de bani,

Dată publicare: 23-10-2025 11:50

