Doi bătrâni din Dolj au fost jefuiți în propria casă de doi localnici, care le-au furat 3.000 de lei

Doi bătrâni din județul Dolj au trecut prin clipe de groază, după ce doi localnici au intrat peste ei în casă și le-au furat banii.

Indivizii – în vârstă de 35, respectiv 15 ani – au așteptat să se lase întunericul ca să-și pună planul în aplicare.

Ar fi știut că oamenii abia au primit pensiile, așa că au dat buzna peste ei și au luat cei 3.000 de lei ținuți în gospodărie.

În calea lor a apărut proprietara, pe care au împins-o și a căzut. Femeia a sunat la 112, iar bărbații au fugit cu prada. Polițiștii i-au prins după o lună.

Acum, suspecții sunt reținuți, fiind cercetați pentru tâlhărie calificată. Urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă.

