Un bărbat a furat arme de tip airsoft şi scule electrice dintr-o bază sportivă din Constanţa și a încercat să le vândă

Stiri actuale
20-08-2025 | 13:50
arme de tip airsoft
Politia Romana

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost reţinut, fiind cercetat de poliţiştii din Constanţa după ce a furat trei arme de tip airsoft şi mai multe scule electrice dintr-o bază sportivă.

autor
Mihaela Ivăncică

El a fost prins când încerca să vândă un produs furat, iar anchetatorii au găsit armele într-un imobil dezafectat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, miercuri, că un bărbat de 42 de ani este anchetat pentru furt calificat.

”În noaptea de 9 spre 10 august, bărbatul ar fi pătruns în incinta unei baze sportive din municipiul Constanţa, de unde ar fi sustras 3 arme de tip airsoft, 2 echipamente de măsurat puterea de tragere a acestora şi mai multe scule electrice aparţinând unui club sportiv de airsoft. Prejudiciul este de aproximativ 10.000 de lei”, au anunţat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Citește și
vama albita
Un bărbat a cumpărat o mașină în 2023 și a rămas fără ea în vamă, după un control al polițiștilor de frontieră
arme de tip airsoft

Bărbatul a fost prins în flagrant, în timp ce încerca să vândă unul dintre bunurile furate, pe Şoseaua Mangaliei.

”În urma investigaţiilor desfăşurate, la scurt timp poliţiştii au identificat, într-un imobil dezafectat, situat în apropiere, armele de tip airsoft sustrase şi mai multe bunuri cu valoare probatorie”, a transmis sursa citată.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, furt, arme,

Dată publicare: 20-08-2025 13:50

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Un bărbat a furat un telefon de care s-a folosit pentru a scoate din contul victimei 270.000 de lei, în Cluj-Napoca
Stiri actuale
Un bărbat a furat un telefon de care s-a folosit pentru a scoate din contul victimei 270.000 de lei, în Cluj-Napoca

Un tânăr de 24 de ani care a furat un telefon mobil într-un centru comercial din Cluj a reușit, în două zile, să ia din conturile victimei aproape 270.000 de lei.

Un bărbat a cumpărat o mașină în 2023 și a rămas fără ea în vamă, după un control al polițiștilor de frontieră
Stiri actuale
Un bărbat a cumpărat o mașină în 2023 și a rămas fără ea în vamă, după un control al polițiștilor de frontieră

Un autoturism furat în urmă cu trei ani din Italia a fost descoperit de poliţişti în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, pe sensul de intrare în ţară, informează un comunicat de presă transmis, marţi, de reprezentanţii ITPF Iaşi.

Hoțul din Bacău filmat când fura dintr-un magazin a fost arestat. E minor și a mai comis alte două jafuri, în aceeași zi
Stiri Diverse
Hoțul din Bacău filmat când fura dintr-un magazin a fost arestat. E minor și a mai comis alte două jafuri, în aceeași zi

Tânărul care a furat săptămâna trecută încasările unui magazin din Bacău a fost prins.

Un diamant roz de 25 mil. de dolari a fost furat în Dubai. Hoții au fost prinși în timp record
Stiri externe
Un diamant roz de 25 mil. de dolari a fost furat în Dubai. Hoții au fost prinși în timp record

Poliţia din Dubai a anunţat luni că hoţii care au furat un diamant roz rar, estimat la 25 de milioane de dolari, au fost arestaţi la câteva ore după furt, conform agenţiei oficiale de presă din Emiratele Arabe Unite, WAM.

Un tânăr din Bacău a furat încasările unui magazin în doar câteva secunde. Momentul a fost surprins pe camere
Stiri actuale
Un tânăr din Bacău a furat încasările unui magazin în doar câteva secunde. Momentul a fost surprins pe camere

Un tânăr a reușit să fure în câteva secunde încasările unui magazin din Bacău. O cameră de supraveghere a surprins momentul. Individul s-a aplecat peste tejghea, a deschis sertarul casei de marcat și a luat o parte din bani, apoi l-a închis.

Recomandări
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive
Stiri Economice
Ministrul Finanțelor: Fenomenul de patron bogat cu firmă săracă se leagă și de aceste companii subcapitalizate sau inactive

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un interviu acordat Știrilor ProTV motivele pentru care propune majorarea capitalului social minim la 8.000 de lei și restricționarea împrumuturilor către acționarii firmelor.

Senatul a respins modificarea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan are acum mână liberă pentru asumarea răspunderii
Stiri Politice
Senatul a respins modificarea pensiilor speciale. Premierul Ilie Bolojan are acum mână liberă pentru asumarea răspunderii

Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului. S-au înregistrat 74 de voturi "pentru", patru voturi „contra” şi şapte abţineri.

Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro
Stiri actuale
Percheziții DNA în locuința și biroul primarului din Mangalia. Ar fi luat șpăgi de 500.000 de euro

Procurorii anticorupție au descins miercuri dimineață în locuința primarului orașului Mangalia, dar și în biroul său. Edilul este vizat de suspiciuni grave de corupție.

Parteneri
VIDEO VOYO