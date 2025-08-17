Un tânăr din Bacău a furat încasările unui magazin în doar câteva secunde. Momentul a fost surprins pe camere

Un tânăr a reușit să fure în câteva secunde încasările unui magazin din Bacău. O cameră de supraveghere a surprins momentul. Individul s-a aplecat peste tejghea, a deschis sertarul casei de marcat și a luat o parte din bani, apoi l-a închis.

Pentru că nu era nimeni prin preajmă, a prins curaj și s-a întors. A reușit din a doua încercare să ia toate încasările.

Proprietarul era în acel moment în magazia unde ține marfa. Și-a dat seama că a fost jefuit când a trebuit să-i dea restul unui client.

A sunat la 112 și acum speră ca polițiștii să-l găsească pe hoțul care l-a lăsat fără 300 de lei.

