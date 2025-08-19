Un bărbat a cumpărat o mașină în 2023 și a rămas fără ea în vamă, după un control al polițiștilor de frontieră

19-08-2025 | 11:13
vama albita

Un autoturism furat în urmă cu trei ani din Italia a fost descoperit de poliţişti în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, pe sensul de intrare în ţară, informează un comunicat de presă transmis, marţi, de reprezentanţii ITPF Iaşi.

Anca Ungureanu

Vehiculul era condus de un bărbat cu cetăţenie româno-moldoveană, în vârstă de 41 de ani, care le-a declarat autorităţilor că a cumpărat maşina dintr-un parc auto din Chişinău.

"Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care poliţiştii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autorităţile din Italia, la sfârşitul anului 2022. Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziţionat autoturismul în anul 2023, dintr-un parc auto din municipiul Chişinău, cu suma de 17.500 de euro şi că nu are cunoştinţă despre faptul că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu", au precizat reprezentanţii ITPF Iaşi.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul, în valoare totală de 75.000 de lei, a fost reţinut pentru continuarea cercetărilor.

Sursa: Agerpres

