Hoțul din Bacău filmat când fura dintr-un magazin a fost arestat. E minor și a mai comis alte două jafuri, în aceeași zi

19-08-2025 | 07:27
arestat
Tânărul care a furat săptămâna trecută încasările unui magazin din Bacău a fost prins.

autor
Daniel Moldovan

O cameră de supraveghere l-a filmat când s-a aplecat peste tejghea și a deschis sertarul casei de marcat. A profitat că nu era nimeni în preajmă.

Suspectul - în vârstă de 17 ani - ar fi comis alte două jafuri, în aceeași zi: dintr-o brutărie a plecat cu 400 de lei, iar dintr-un magazin - cu şase deodorante, în valoare de 130 de lei.

Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore. Ulterior, un judecător de drepturi şi libertăţi a hotărât arestarea sa preventivă, pentru 30 de zile.

Un tânăr din Bacău a furat încasările unui magazin în doar câteva secunde. Momentul a fost surprins pe camere

