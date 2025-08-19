Un bărbat i-a furat telefonul unui bărbat și i-a scos din cont 270.000 de lei, în Cluj-Napoca

Un tânăr de 24 de ani care a furat un telefon mobil într-un centru comercial din Cluj a reușit, în două zile, să ia din conturile victimei aproape 270.000 de lei.

Păgubitul, un bărbat în vârstă de 55 de ani, a recuperat în final doar o parte din bani. Suspectul este cercetat în libertate, sub control judiciar.

Potrivit procurorilor, totul s-ar fi întâmplat într-un centru comercial din Cluj-Napoca, când suspectul, un băiat de 24 de ani, profitând de un moment de neatenție a victimei în vârstă de 55 de ani, i-a furat telefonul mobil după care s-a făcut nevăzut. Prejudiciul inițial a fost de 700 de lei - valoarea telefonului -, însă bărbatul nu s-a oprit aici.

El a reușit să spargă parola telefonului, întrucât, spun procurorii, telefonul se bloca printr-un model grafic simplu și astfel a avut acces rapid la toate informațiile stocate în dispozitiv și a găsit cu ușurință inclusiv parolele și datele de identificare pentru a folosi aplicațiile bancare.

În doar două zile suspectul a reușit să facă nu mai puțin de 68 de tranzacții din conturile bancare ale victimei. Mai mult acesta ar fi reușit să scoată și bani de la ATM cu ajutorul cardului virtual de pe telefon.

Urmărind firul banilor, anchetatorii l-au identificat pe suspect, care este acum cercetat pentru efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

Potrivit procurorilor, prejudiciul se ridică la aproape 270.000 de lei și doar 127.000 de lei au putut fi recuperați.

Specialiștii recomandă să evităm salvarea automată a parolelor, autentificarea în doi pași dar și setarea unei autentificări biometrice.

