Un bărbat i-a furat telefonul unui bărbat și i-a scos din cont 270.000 de lei, în Cluj-Napoca

Stiri actuale
19-08-2025 | 18:52
×
Codul embed a fost copiat

Un tânăr de 24 de ani care a furat un telefon mobil într-un centru comercial din Cluj a reușit, în două zile, să ia din conturile victimei aproape 270.000 de lei.

autor
Doina Plăcintă

Păgubitul, un bărbat în vârstă de 55 de ani, a recuperat în final doar o parte din bani. Suspectul este cercetat în libertate, sub control judiciar.

Potrivit procurorilor, totul s-ar fi întâmplat într-un centru comercial din Cluj-Napoca, când suspectul, un băiat de 24 de ani, profitând de un moment de neatenție a victimei în vârstă de 55 de ani, i-a furat telefonul mobil după care s-a făcut nevăzut. Prejudiciul inițial a fost de 700 de lei - valoarea telefonului -, însă bărbatul nu s-a oprit aici.

El a reușit să spargă parola telefonului, întrucât, spun procurorii, telefonul se bloca printr-un model grafic simplu și astfel a avut acces rapid la toate informațiile stocate în dispozitiv și a găsit cu ușurință inclusiv parolele și datele de identificare pentru a folosi aplicațiile bancare.

În doar două zile suspectul a reușit să facă nu mai puțin de 68 de tranzacții din conturile bancare ale victimei. Mai mult acesta ar fi reușit să scoată și bani de la ATM cu ajutorul cardului virtual de pe telefon.

Citește și
Fan
Cătălin Măruță, amenințat cu moartea de un fan înfocat al Andrei. Bărbatul de 60 de ani i-a dus flori acasă artistei

Urmărind firul banilor, anchetatorii l-au identificat pe suspect, care este acum cercetat pentru efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată.

Potrivit procurorilor, prejudiciul se ridică la aproape 270.000 de lei și doar 127.000 de lei au putut fi recuperați.

Specialiștii recomandă să evităm salvarea automată a parolelor, autentificarea în doi pași dar și setarea unei autentificări biometrice.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, frauda, pagubiti,

Dată publicare: 19-08-2025 18:29

Articol recomandat de sport.ro
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“
Citește și...
Cătălin Măruță, amenințat cu moartea de un fan înfocat al Andrei. Bărbatul de 60 de ani i-a dus flori acasă artistei
Stiri actuale
Cătălin Măruță, amenințat cu moartea de un fan înfocat al Andrei. Bărbatul de 60 de ani i-a dus flori acasă artistei

Amenințări cu moartea la adresa lui Cătălin Măruță și a familiei sale. Un fan al Andrei i-a adresat cuvinte jignitoare prezentatorului TV, în mai multe postări pe rețelele sociale, ba chiar a spus că îl va ucide.

Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului
Stiri actuale
Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului

Caz șocant marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Polițiștii nu au reușit deocamdată să identifice victimele.

O femeie din Bacău a ajuns în comă după ce a fost bătută crunt de partener. În trecut, bărbatul a fost închis pentru omor
Stiri actuale
O femeie din Bacău a ajuns în comă după ce a fost bătută crunt de partener. În trecut, bărbatul a fost închis pentru omor

Nou caz de violență extremă în familie. O femeie de 45 de ani din Bacău a ajuns în comă la spital, după ce a fost bătută îngrozitor de partenerul său. Bărbatul, care a făcut pușcărie pentru omor în tinerețe, o bănuia pe iubita lui de infidelitate.

Recomandări
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina
Stiri externe
Armand Goșu, despre „cele două mari scenarii posibile” după summit-ul din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului
Stiri actuale
Mărturia șoferului care a spulberat doi tineri pe autostrada A1, după ce ei s-ar fi aruncat în fața camionului

Caz șocant marți dimineață pe Autostrada A1, București-Pitești. Doi tineri pietoni au fost spulberați de un camion de mare tonaj, la kilometrul 41. Polițiștii nu au reușit deocamdată să identifice victimele.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12