Reprezentanţii Salvamont Sibiu au anunţat că duminică a avut loc un nou accident în Munţii Făgăraş, unde un bărbat a căzut aproximativ 40 de metri într-o zonă expusă, în apropiere de zona cunoscută sub denumirea „La 3 Paşi de Moarte”.

Echipa Salvamont Sibiu de la Bâlea Lac intervine pentru acordarea primului ajutor şi recuperarea victimei. Totodată, pentru eficientizarea intervenţiei şi accesul rapid la victimă, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Braşov, în vederea inserţiei unui salvator montan prin troliere.

Potrivit sursei citate, un medic şi un asistent din echipajul elicopterului au fost duşi la locul accidentului. Ei au găsit victima în stare stabilă, fiind pregătită pentru a fi extrasă prin troliere şi transportată la Bâlea Lac, unde se vor face mai multe investigaţii medicale.