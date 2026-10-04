Plecat din pole position, olandezul a avut un start ratat, dar a reuşit să recupereze distanţa şi apoi să reziste atacurilor Mercedes-ului condus de Kimi Antonelli, care şi-a consolidat poziţia de lider în campionatul mondial odată cu abandonul coechipierului său, George Russell, potrivit News.ro.

Aflat pe locul trei cu patru tururi înainte de final, Isack Hadjar nu a reuşit să obţină un al doilea podium consecutiv, fiind depăşit în final de Ferrari-urile lui Lewis Hamilton (locul 3) şi Charles Leclerc (locul 4).

Max Verstappen a obţinut al 72-lea succes al carierei.

„A fost o cursă frumoasă. Sunt mândru de toată lumea. E minunat să câştig aici după un început dificil. La start, nu mai aveam putere. Apoi am luat deciziile potrivite pentru a câştiga cursa”, a afirmat Verstappen.