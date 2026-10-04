Declarația vine ca o reacție directă la promisiunile președintelui Volodimir Zelenski de a multiplica atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, notează AFP, preluat de news.ro.

„În urma declaraţiilor făcute de Zelenski, atacurile forţelor armate ruse asupra instalaţiilor militare şi industriale, precum şi asupra infrastructurilor conexe, la Kiev şi în alte regiuni ale Ucrainei, vor fi intensificate”, a transmis Ministerul rus al Apărării printr-un comunicat oficial.

„Noua doctrină” a lui Putin: Golirea orașelor ucrainene înainte de iarnă

La baza acestei noi escaladări stau acuzațiile grave lansate de liderul de la Kiev. Într-un interviu acordat agenției Reuters, Volodimir Zelenski a dezvăluit că serviciile de informații ucrainene au intrat în posesia unor documente care atestă o „nouă doctrină” militară ordonată de Vladimir Putin. Aceasta ar viza o gamă mult mai largă de ținte, inclusiv civile, înaintea sosirii iernii.

„Am văzut documentele şi ştim că acestea le permit să atace infrastructura, logistica şi, mai ales, să atace în oraşe, în sate, pretutindeni: drumuri, şcoli, spitale”, a explicat Zelenski. Potrivit acestuia, obiectivul real al Moscovei nu este doar distrugerea capacității militare, ci terorizarea populației: „Să exercite presiune asupra populaţiei pentru a părăsi Capitala şi diferite oraşe: acesta este scopul operaţiunii”.

Președintele ucrainean consideră că această schimbare de tactică brutală este determinată de nevoia lui Putin de a proiecta o imagine de forță, într-un moment în care armata rusă pierde teren pe segmente cheie ale frontului și se confruntă cu pierderi umane tot mai mari. Deși a promis că va răspunde prin lovituri susținute asupra rafinăriilor rusești, Zelenski a ținut să sublinieze că Ucraina nu va viza deliberat civilii.

Avertisment diplomatic și negarea țintelor civile

Ecourile acestei confruntări retorice și militare s-au resimțit și pe plan diplomatic. Deși Kremlinul nu a putut fi contactat sâmbătă pentru a comenta direct acuzațiile privind „noua doctrină”, Ministerul de Externe rus a emis un avertisment prin care le-a cerut cetățenilor străini să părăsească de urgență Kievul. Diplomația rusă a justificat apelul prin faptul că Moscova va continua să lovească sistematic ținte de pe teritoriul ucrainean, acțiuni pe care le cataloghează drept „lovituri de represalii” pentru atacurile ucrainene din ultimele luni.

În ciuda retoricii belicoase și a distrugerilor masive raportate zilnic, atât Kievul, cât și Moscova neagă oficial că ar avea ca strategie vizarea deliberată a civililor în cadrul operațiunilor militare.