Corespondent Pro TV: „Cei doi fuseseră invitaţi la aniversarea onomastică a unui vecin din comuna Bucovăţ. Acolo, individul de 47 de ani a băut ceva, apoi a devenit suspicios. I se părea că iubita lui, de 49 de ani, petrece prea mult timp în compania altor persoane şi îi acordă lui prea puţină atenţie. S-a înfuriat, a chemat-o în altă încăpere şi a început să o lovească cu pumnii. Când a scăpat din mâinile lui, victima a cerut ajutorul unei rude, aflate la aceeaşi petrecere care la rândul ei, a anunţat poliţia. La faţa locului a venit şi ambulanţa. Femeia a primi îngrijiri medicale, dar a refuzat să meargă la spital. Între timp, poliţiştii au constatat că victima este în pericol, şi au emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului. El este deomadată reţinut, pentru violenţă în familie”.
Un bărbat a ajuns în arestul poliției, după ce și-a bătut iubita la o petrecere. Motivul de la care a pornit conflictul
Un individ din Dolj este reținut după ce şi-ar fi bătut iubita la o petrecere. Victima are acum ordin de protecție.
Sursa: ProTV
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