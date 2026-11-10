Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, este vizat de o procedură de destituire: „Ăsta nu este patriotism. Este sabotaj”

Stiri externe
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Secretarul Apărării SUA, Pete Hegseth, a condamnat, marți, demersul de punere sub acuzare îndreptat împotriva sa, calificându-l drept „un spectacol politic, un manifest personal alimentat de ego și resentimente”.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, Hegseth a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, la doar o zi după ce republicanul Thomas Massie a inițiat o procedură de destituire împotriva sa, pe fondul modului în care a gestionat războiul împotriva Iranului și al altor acțiuni.

Massie a inițiat, luni, o procedură pentru a forța votul privind punerea sub acuzare a lui Hegseth, făcând presiuni asupra colegilor săi republicani să îl înlăture pe una dintre cele mai proeminente figuri ale administrației Trump.

Massie, un republican din Kentucky, a citit rezoluția de punere sub acuzare în plenul Camerei Reprezentanților la doar câteva ore după deschiderea primei zile de sesiune de după alegerile de la jumătatea mandatului.

Secretarul apărării a adoptat o atitudine extrem de provocatoare în declarațiile sale de la tribuna Pentagonului, în care a calificat procedura de destituire drept un „sabotaj” împotriva trupelor americane. El a insistat că nu a făcut nimic greșit și a afirmat că se bucură de sprijinul lui Trump și al vicepreședintelui JD Vance.

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Iar când a fost întrebat, a evitat întrebările legate de reacția politică negativă față de război, manifestată în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului de săptămâna trecută.

„Susțin fiecare dintre aceste operațiuni. Am fost mândru să le duc la îndeplinire și aș face-o din nou mâine”, a spus Hegseth.

Procedura de destituire, a insistat el, „îi transformă pe soldații americani în ținte, dând de înțeles că Congresul le va submina misiunile în timp real. Ăsta nu este patriotism. Este sabotaj.

Trump a lăudat prestația lui Hegseth într-o postare pe rețelele sociale publicată la câteva minute după încheierea conferinței de presă.

„Pete Hegseth primește un «A» PLUS, PLUS, PLUS pentru apărarea sa împotriva unui fost congresman nemulțumit, furios și învins, Thomas Massie, un RATAT TOTAL!”, a scris Trump.

Hegseth, acuzat de „crime grave și delicte”

Procedura de destituire se concentrează în mare parte pe războiul din Iran, dar include și referiri la rolul lui Hegseth în desfășurarea acțiunilor militare din Yemen și Venezuela.

Congresmanul Thomas Massie, care a fost învins de un contracandidat susținut de Trump în cadrul unor alegeri primare de la începutul acestui an, a afirmat că acțiunile lui Hegseth constituie „crime grave și delicte”.

Hegseth, a spus el, „a executat și a pus în aplicare în cunoștință de cauză ordine ilegale” și „rămâne o amenințare la adresa Constituției”.

Un vot în Camera Reprezentanților ar putea avea loc până la mijlocul săptămânii, dar pașii următori sunt extrem de incerti. Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, susține măsura. Dacă majoritatea democraților îl vor urma, Massie ar avea nevoie doar de sprijinul câtorva republicani pentru a-l pune sub acuzare pe Hegseth.

Dacă Camera Reprezentanților votează în favoarea punerii sub acuzare, va reveni Senatului să respingă acuzațiile sau să organizeze un proces. Republicanii dețin în continuare majoritatea în ambele camere, până când noul Congres se va întruni în ianuarie, sub controlul democraților.

Senatorul Chuck Schumer, liderul democraților, a susținut demersul de punere sub acuzare. „Hegseth trebuie să fie judecat în fața Senatului”, a declarat acesta.

Șeful Pentagonului, „bombardat” cu întrebări incomode în Congres. Exasperat, Pete Hegseth a răbufnit în fața democraților

Sursa: Associated Press

Etichete: Pete Hegseth, SUA,

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