Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), societatea nu a putut fi găsită la sediul declarat, nu a răspuns solicitărilor și nu a constituit garanții financiare obligatorii în valoare de peste 3,5 milioane de lei.

Decizia a fost luată de Comitetul de reglementare al ANRE, în urma controalelor efectuate de Direcția Control și Soluționare Plângeri și Direcția Monitorizare REMIT. Verificările au arătat că neregulile nu au fost incidente izolate, ci un comportament repetat, care a continuat inclusiv după aplicarea unor sancțiuni.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că licența de furnizare presupune respectarea permanentă a obligațiilor față de piață și că lipsa garanțiilor financiare poate transfera riscurile către ceilalți participanți și către consumatori.

„O licență de furnizare nu este doar un bilet de intrare pe piață, ci un angajament permanent față de piață. Un furnizor care nu poate fi găsit la sediu, nu răspunde autorității și lasă în urmă garanții neconstituite de peste trei milioane și jumătate de lei nu mai este un participant la piață. Este un risc pentru piață, iar costul acestui risc ajunge, în final, la ceilalți participanți și la consumatori”, a declarat George Niculescu.

Șeful autorității a adăugat că ANRE va continua să aplice măsurile prevăzute de lege împotriva operatorilor care nu respectă regulile pieței de energie.

Ce nereguli a descoperit ANRE la IBN Energy

Potrivit verificărilor, în august 2025, compania a introdus ordine pe Piața Intrazilnică de energie electrică fără să dispună de garanții suficiente pentru acoperirea acestora. La acel moment, furnizorul avea garanții alocate de numai 150.000 de lei.

Transelectrica, în calitate de operator al pieței de echilibrare, a semnalat un dezechilibru negativ semnificativ înregistrat de societate în perioada 1–7 august 2025. Garanția financiară obligatorie, în valoare de 3.522.276,50 lei, nu a fost constituită nici până la termenul-limită din 26 august 2025.

ANRE a mai constatat că firma nu și-a achitat obligațiile de plată către Bursa Română de Mărfuri. În plus, atunci când echipa de control s-a deplasat la sediul declarat al societății, nu a găsit nicio urmă a activității de furnizare și niciun reprezentant care să ofere informații.

Timp de mai multe luni, compania nu a răspuns la e-mailurile și adresele scrise transmise de autoritate și nici convocărilor la sediul ANRE. De asemenea, nu a pus la dispoziția inspectorilor datele solicitate.

O altă neregulă a vizat modificările privind acționariatul și reprezentantul legal. Deși acestea fuseseră înregistrate la Registrul Comerțului în august 2025, societatea nu a notificat ANRE.

Sancțiunile aplicate nu au dus la remedierea problemelor

Înainte de retragerea licenței, furnizorul a fost sancționat de trei ori. În martie 2026, ANRE a aplicat un avertisment, iar în mai 2026, o amendă de 5.000 de lei. În august 2026, compania a primit amenzi în valoare totală de 120.000 de lei, pentru patru fapte contravenționale.

Potrivit autorității, societatea nu a luat măsuri concrete pentru remedierea neregulilor. În aceste condiții, ANRE a considerat că situația este iremediabilă și a decis retragerea licenței, în baza art. 43 alin. (3) lit. b) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 6/2025.

Decizia nu va avea consecințe asupra alimentării cu energie electrică a populației. Conform datelor ANRE, IBN Energy S.R.L. nu avea clienți finali în portofoliu și a desfășurat activitate doar în intervalul februarie–august 2025.