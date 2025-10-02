Un băiat de 12 ani a fost spulberat de o mașină pe trotuar, în Cluj-Napoca. Șoferul ar fi circulat cu viteză

02-10-2025 | 07:48
Un băiat de 12 ani a fost lovit în plin, pe trotuar, de o mașină cu mulți cai putere, scăpată de sub control. Martorii spun că șoferul circula cu viteză și nu a mai reușit să redreseze bolidul.

Alexia Enescu

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut în plină zi, într-o zonă intens circulată din Cluj-Napoca. Șoferul bolidului a ieșit de pe carosabil, a acroșat un stâlp, apoi a lovit copilul, pe trotuar.

Martor: „Am auzit motorul turat și în două-trei secunde, nu cred că a durat mai mult, moment în care el a scăpat controlul, a intrat pe trotuar, a măturat un copilaș acolo. Eu tocmai ce îi luasem pe copii de la școală, când am văzut ce s-a întâmplat din mașină. Am ajuns primul la băiețel cât am putut de repede.”

Patrule ale poliției, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD au ajuns de urgență la fața locului.

accident tren vaslui
Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți

Patricia Socaciu, IPJ Cluj: „Un bărbat de 34 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu înspre Piața Cipariu, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, intrând pe sensul opus de mers, ulterior acroșând un minor de 12 ani care se afla pe trotuar.”

Copilul a fost transportat în stare de inconștiență la spital, unde medicii fac tot posibilul să îi salveze viața. Are traumatism cranian sever, traumatisme toracice, abdominale, dar și fractură de femur.

Etilotestul și drugtestul au indicat că șoferul nu consumase alcool ori substanțe interzise. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili în detaliu cum s-a produs nenorocirea.

A doua etapă a recalculării pensiilor. Câți bani în plus au primit, în medie, beneficiarii. Au început plățile

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, cluj-napoca,

Dată publicare: 02-10-2025 07:36

