Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere

Accident șocant la Dorohoi, în județul Botoșani. Două eleve au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Trei fete traversau regulamentar strada și mai aveau câțiva pași până la trotuar. Una dintre ele se grăbește și ajunge într-un loc sigur. Însă prietenele ei, de 12 și 13 ani, sunt lovite în plin.

Mai mulți martori le-au sărit în ajutor. După apelul la 112, minorele au fost transportate la spital, cu răni la cap, spate și picioare.

Șoferul, în vârstă de 48 de ani, are acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Nu consumase alcool înainte să urce la volan, spun polițiștii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













