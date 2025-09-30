Două eleve lovite de un șofer, pe o trecere de pietoni din Dorohoi. Impactul cumplit a fost surprins pe camere

30-09-2025 | 08:00
Accident șocant la Dorohoi, în județul Botoșani. Două eleve au fost lovite de o mașină pe trecerea de pietoni.

autor
Mariana Apostoaie

Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

Trei fete traversau regulamentar strada și mai aveau câțiva pași până la trotuar. Una dintre ele se grăbește și ajunge într-un loc sigur. Însă prietenele ei, de 12 și 13 ani, sunt lovite în plin.

Mai mulți martori le-au sărit în ajutor. După apelul la 112, minorele au fost transportate la spital, cu răni la cap, spate și picioare.

Șoferul, în vârstă de 48 de ani, are acum dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Nu consumase alcool înainte să urce la volan, spun polițiștii.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, botosani, eleve, pietoni,

Dată publicare: 30-09-2025 07:41

