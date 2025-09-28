Accident în Buzău. O autospecială a Poliției, lovită în timpul unei misiuni de un livrator care le-ar fi tăiat calea

Stiri actuale
28-09-2025 | 08:24
×
Codul embed a fost copiat

Intervenția unui echipaj de poliție din Buzău s-a încheiat înainte să înceapă. Autospeciala în care se aflau agenții avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune atunci când s-a ciocnit cu o mașină de livrări.

autor
Dan Oprea

Curierul, un tânăr de 26 de ani, care urma să ajungă cu mâncare la ușa unui client, a intrat în intersecție la culoarea verde a semaforului.

Însă nu a văzut autospeciala. Așadar, două misiuni s-au încheiat brusc.

Din fericire, nici polițiștii, nici livratorul nu au pățit nimic.

Acum oamenii legii trebuie să decidă cine e vinovat: cei care se grăbeau la un accident sau cel care se grăbea să nu se răcească mâncarea.

Citește și
masina in flacari
Accident fără precedent la Râmnicu Vâlcea. Doi bărbați, carbonizați în mașina urmărită de poliție
Alertă în Europa, din cauza dronelor. În Berlin, autoritățile au deschis o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, buzau, livrator, masina politie,

Dată publicare: 28-09-2025 07:48

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Un șofer a murit după un accident cu o mașină de poliție, în Timiș. Momentul a fost filmat. VIDEO
Stiri actuale
Un șofer a murit după un accident cu o mașină de poliție, în Timiș. Momentul a fost filmat. VIDEO

Un bărbat de 56 de ani a murit într-un accident pe o șosea din județul Timiș. O cameră de supraveghere a surprins impactul dintre o mașină de poliție și un autoturism.  

Accident fără precedent la Râmnicu Vâlcea. Doi bărbați, carbonizați în mașina urmărită de poliție
Stiri actuale
Accident fără precedent la Râmnicu Vâlcea. Doi bărbați, carbonizați în mașina urmărită de poliție

Doi bărbați au murit carbonizați într-un accident la Râmnicu Vâlcea, după ce șoferul mașinii a fost surprins cu 185 km/h și a refuzat să oprească la semnalul poliției. Autoturismul s-a izbit de țevi de termoficare și a fost cuprins de flăcări.

O mașină de poliție care transfera doi deținuți, implicată într-un accident rutier, în Neamț. Autospeciala s-a răsturnat
Stiri actuale
O mașină de poliție care transfera doi deținuți, implicată într-un accident rutier, în Neamț. Autospeciala s-a răsturnat

Doi bărbați acuzați de tâlhărie calificată, au scăpat de detenție, doar temporar. Însă nu în circumstanțe fericite.

Accident grav în Buzău între o mașină de poliție și un alt autoturism. Șoferii au fost transportați de urgență la spital
Stiri actuale
Accident grav în Buzău între o mașină de poliție și un alt autoturism. Șoferii au fost transportați de urgență la spital

Grav accident de circulație la ieșirea din municipiul Buzău. O autospecială de poliție, în care se aflau doi agenți, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o şoferițã de 20 de ani.

Accident rutier grav în Botoșani. O mașină de Poliție și un TIR s-au ciocnit frontal. Doi polițiști au ajuns la spital
Stiri Diverse
Accident rutier grav în Botoșani. O mașină de Poliție și un TIR s-au ciocnit frontal. Doi polițiști au ajuns la spital

Doi polițiști, dar și șoferul unui camion au ajuns, luni seară, la spital, în urma unui grav accident produs pe un drum din județul Botoșani.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: Peste 130.000 de moldoveni au votat în primele 2 ore. Prezență masivă

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin
Stiri actuale
Traian Băsescu: 28 Septembrie 2025, ziua în care Moldova îi va administra o bătaie umilitoare lui Vladimir Putin

Fostul președinte Traian Băsescu a scris pe Facebook că alegerile din Republica Moldova vor fi ziua în care o țară mică îl va înfrânge pe Vladimir Putin și aliații săi.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28