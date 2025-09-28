Accident în Buzău. O autospecială a Poliției, lovită în timpul unei misiuni de un livrator care le-ar fi tăiat calea

Intervenția unui echipaj de poliție din Buzău s-a încheiat înainte să înceapă. Autospeciala în care se aflau agenții avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune atunci când s-a ciocnit cu o mașină de livrări.

Curierul, un tânăr de 26 de ani, care urma să ajungă cu mâncare la ușa unui client, a intrat în intersecție la culoarea verde a semaforului.

Însă nu a văzut autospeciala. Așadar, două misiuni s-au încheiat brusc.

Din fericire, nici polițiștii, nici livratorul nu au pățit nimic.

Acum oamenii legii trebuie să decidă cine e vinovat: cei care se grăbeau la un accident sau cel care se grăbea să nu se răcească mâncarea.

