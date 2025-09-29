Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți

Grav accident, luni dimineață, în județul Vaslui. Un autoturism în care se aflau patru bărbați a fost lovit în plin de un tren Regio, la trecerea peste calea ferată.

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum mașina se apropie de linie și nu oprește. Este izbită de locomotivă și împinsă zeci de metri pe șine.

Șoferul, un tânăr de 25 de ani , și doi pasageri, de 28, respectiv 43 de ani, au fost răniți. Doi dintre ei au ajuns la spital, dar viața nu le este pusă în pericol, spun medicii. În tren, erau puțini călători și niciunul dintre ei nu a fost rănit.

Trecerea peste calea ferată era semnalizat cu Crucea Sfântului Andrei, spun anchetatorii. Nici șoferul, nici mecanicul de locomotivă nu consumaseră alcool. Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

