Mașină lovită de tren, în Vaslui. Trei dintre pasageri au fost răniți

Stiri actuale
29-09-2025 | 17:47
×
Codul embed a fost copiat

Grav accident, luni dimineață, în județul Vaslui. Un autoturism în care se aflau patru bărbați a fost lovit în plin de un tren Regio, la trecerea peste calea ferată.

autor
Cătălina Vieru

În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum mașina se apropie de linie și nu oprește. Este izbită de locomotivă și împinsă zeci de metri pe șine.

Șoferul, un tânăr de 25 de ani , și doi pasageri, de 28, respectiv 43 de ani, au fost răniți. Doi dintre ei au ajuns la spital, dar viața nu le este pusă în pericol, spun medicii. În tren, erau puțini călători și niciunul dintre ei nu a fost rănit.

Trecerea peste calea ferată era semnalizat cu Crucea Sfântului Andrei, spun anchetatorii. Nici șoferul, nici mecanicul de locomotivă nu consumaseră alcool. Polițiștii fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: tren, vaslui, accident,

Dată publicare: 29-09-2025 17:21

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Studenții au reducere de 90% la biletele de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care învață
Stiri Sociale
Studenții au reducere de 90% la biletele de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care învață

Studenții cu vârsta până în 30 de ani vor avea în anul universitar 2025-2026 reducere de 90% din prețul biletelor de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ la care sunt înmatriculați.

A scăpat din accidentul de tren, dar nu și de polițiști. Șoferul din Bistrița care a forțat trecerea la nivel a fost prins
Stiri actuale
A scăpat din accidentul de tren, dar nu și de polițiști. Șoferul din Bistrița care a forțat trecerea la nivel a fost prins

După aproape două săptămâni de căutări, șoferul care a provocat un grav accident feroviar în Bistrița-Năsăud a fost găsit.

Incendiu la locomotiva unui tren de călători Suceava–Botoșani: 12 persoane evacuate în siguranță
Stiri actuale
Incendiu la locomotiva unui tren de călători Suceava–Botoșani: 12 persoane evacuate în siguranță

Un incendiu a izbucnit, luni seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava-Botoşani şi care se afla în zona localităţii Leorda, judeţul Botoşani.

Un tren din Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 de km în 12 ore și 17 minute. Reacția CFR Călători
Stiri actuale
Un tren din Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 de km în 12 ore și 17 minute. Reacția CFR Călători

Întârzieri record la CFR Călători. Un tren care circula pe Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 kilometri în 12 ore și 17 minute.

Trafic feroviar oprit în Olt, după ce un tren cu cereale a deraiat. Pasagerii din celelalte trenuri, transportați cu autobuze
Stiri actuale
Trafic feroviar oprit în Olt, după ce un tren cu cereale a deraiat. Pasagerii din celelalte trenuri, transportați cu autobuze

Vineri după-amiază, traficul feroviar pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova a fost oprit în zona staţiei Drăgăneşti Olt, după ce un vagon cu cereale a deraiat. Pasagerii altor trenuri au fost transportați cu autobuze.

Recomandări
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său
Stiri Justitie
Ministerul Justiției: Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a fiului său

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat, că - la solicitarea statului român - autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor doi cetățeni români.  

Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate finale la alegerile parlamentare din Republica Moldova, 2025. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări
Stiri actuale
Noi fragmente de dronă descoperite în Tulcea. MApN și SRI fac verificări

Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la 112, prezenţa unor fragmente de dronă în judeţul Tulcea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 Septembrie 2025

01:29:52

Alt Text!
Doctor de bine
Irina Bârcă, medic primar oftalmolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria - soluții de oftalmo-estetică

21:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 29 Septembrie 2025

49:07

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28