Un bărbat din Bistrița este cercetat după ce a încercat să își acopere prietenul care făcuse accident

Stiri actuale
29-09-2025 | 13:32
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat de 31 de ani a încercat să îl acopere pe un altul care a produs un accident rutier în Bistrița, în urmă cu două săptămâni.

autor
Alexandra Clej

Accidentul s-a petrecut pe 14 septembrie, când un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit alte trei mașini pe o stradă din Bistrița.

Din fericire nu au fost victime, doar pagube materiale. Chiar și așa șoferul a fugit de la locul evenimentului, iar în mașina abandonată polițiștii au găsit actele unui bărbat de 34 de ani din Maramureș. O zi mai târziu, un alt bărbat de 31 de ani s-a prezentat la poliție și a declarat ca de fapt el se afla la volan.

În timpul cercertărilor, agenții au analizat și imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă și așa și-au dat seama că la volan se afla bărbatul de 34 de ani, care avea și permisul suspendat. Din acest motiv, cei doi au încercat să pună polițiștii pe o pistă falsă.

Inițial amândoi au fost reținuți pentru inducere în eroare. Acum, cei doi sunt cercetați sub control judiciar.

Citește și
copil strâns de gât
Un copil de 12 ani din Bistrița a fost strâns de gât de un bărbat necunoscut, după ce l-ar fi stropit din greșeală cu apă
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, bistrita,

Dată publicare: 29-09-2025 13:30

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Încă un accident cu tineri pe o trotinetă electrică. Ce au pățit o fată și un băiat în Bistrița
Stiri actuale
Încă un accident cu tineri pe o trotinetă electrică. Ce au pățit o fată și un băiat în Bistrița

O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi de o maşină, fiind accidentaţi. Şoferul autoturismului, de 23 de ani, avea dreptul de a conduce suspendat.

Un copil de 12 ani din Bistrița a fost strâns de gât de un bărbat necunoscut, după ce l-ar fi stropit din greșeală cu apă
Stiri Socante
Un copil de 12 ani din Bistrița a fost strâns de gât de un bărbat necunoscut, după ce l-ar fi stropit din greșeală cu apă

Polițiștii din Bistrița caută un bărbat care a agresat un copil de 12 ani. Băiatul i-a povestit tatălui că incidentul s-ar fi petrecut în timp ce se plimba cu bicicleta împreună cu doi prieteni.

Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”
Stiri Diverse
Concurs de orientare pentru elevi, noaptea în parc: „Nu este chiar atât de greu cum am crezut”

Peste 70 de elevi din Bistrița au marcat Săptămâna Europeană a Sportului într-un mod inedit: au participat pe timp de noapte la un concurs de orientare în parc, unde au învățat să citească harta pentru a găsi o comoară ascunsă.

Recomandări
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”
Stiri externe
Rezultate alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025 – LIVE TEXT. Partidul Maiei Sandu, PAS, dublu față de ”Patrioți”

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare cu un scor istoric.

Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme
Stiri externe
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu: Rusia nu a reuşit să destabilizeze Moldova, chiar şi după ce a cheltuit resurse enorme

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia „nu a reușit să destabilizeze Moldova”, după victoria forțelor pro-europene la alegerile parlamentare, transmite AFP.

Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. E al 7-lea deces
Stiri actuale
Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sf. Maria” din Iaşi a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. E al 7-lea deces

Un bebeluș transferat de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterie în secția ATI, a decedat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 29 Septembrie 2025

01:46:24

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 Septembrie 2025

03:12:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28