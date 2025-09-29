Un bărbat din Bistrița este cercetat după ce a încercat să își acopere prietenul care făcuse accident

Un bărbat de 31 de ani a încercat să îl acopere pe un altul care a produs un accident rutier în Bistrița, în urmă cu două săptămâni.

Accidentul s-a petrecut pe 14 septembrie, când un autoturism a intrat pe contrasens și a lovit alte trei mașini pe o stradă din Bistrița.

Din fericire nu au fost victime, doar pagube materiale. Chiar și așa șoferul a fugit de la locul evenimentului, iar în mașina abandonată polițiștii au găsit actele unui bărbat de 34 de ani din Maramureș. O zi mai târziu, un alt bărbat de 31 de ani s-a prezentat la poliție și a declarat ca de fapt el se afla la volan.

În timpul cercertărilor, agenții au analizat și imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă și așa și-au dat seama că la volan se afla bărbatul de 34 de ani, care avea și permisul suspendat. Din acest motiv, cei doi au încercat să pună polițiștii pe o pistă falsă.

Inițial amândoi au fost reținuți pentru inducere în eroare. Acum, cei doi sunt cercetați sub control judiciar.

