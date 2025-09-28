Cum s-ar fi produs accidentul aviatic din Iași. Pilotul, un consilier local, are arsuri grave pe jumătate din corp

Accident aviatic în județul Iași. Un avion ultraușor s-a prăbușit pe terenul unei unități militare, la scurt timp de la decolare. La impactul cu solul, aparatul de zbor a izbucnit în flăcări.

La manșă se afla un bărbat de 53 de ani, consilier local, care e în stare critică la spital. Copilotul său, un ofițer de poliție, cu un an mai tânăr, a scăpat cu răni ușoare.

Incidentul aviatic a fost anunțat de un martor ieri după-amiază, în jurul orei 17. Potrivit acestuia, avionul ultraușor căzuse într-o zonă împădurită, la mică distanță de aerodrom.

Slt. Raluca Rotilă, ofițer de presa Brigada 15 Mecanizata Podu Înalt: Un avion civil de mici dimensiuni de tip Ikarus, s-a prăbușit în interiorul perimetrului unei unități militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic „Prut”.

Aeronava a luat foc după impact

Imediat după impactul cu solul, aeronava a luat foc. La bord se aflau două persoane: pilotul, un bărbat de 53 de ani, politician local și copilotul, cu un an mai mic, ofițer de poliție. Apropiații celui aflat la manșă susțin că acesta avea experiență și pun totul pe seama unei defecțiuni tehnice.

Marius Ostaficiuc, prieten de-al victimelor: Da, era avionul sau, zbura de foarte multe ori, avea foarte multe ore la activ, se pare că a fost o defecțiune imediat după decolare, motorul s-a oprit după decolare și atunci nu a putut fi redresat.

Mai multe echipaje de salvatori au intervenit, atât pentru a stinge incendiul, cât și pentru a ajuta victimele. Răniții au fost transportați la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Pilotul a ajuns direct pe masa de operație și e în stare critică, spun medicii.

Dr. Diana Cimpoesu, medic sef UPU SMURD Iași: Arsuri pe aproximativ 50% din suprafață corporala, jumătatea inferioara a toracelui, abdomen, membre inferioare bilateral, arsuri severe, pacientul a fost intubate, ventilat mecanic, cu anestezie generală. Necesită îngrijiri de tip ATI.

De cealaltă parte, copilotul s-a ales cu răni ușoare. Între timp, anchetatorii au stabilit că aparatul de zbor avea permisiunea de a decola. Cercetările continuă însă, pentru a stabili din ce cauză s-a prăbușit avionul.

