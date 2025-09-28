Cum s-ar fi produs accidentul aviatic din Iași. Pilotul, un consilier local, are arsuri grave pe jumătate din corp

Stiri actuale
28-09-2025 | 07:30
avion iasi

Accident aviatic în județul Iași. Un avion ultraușor s-a prăbușit pe terenul unei unități militare, la scurt timp de la decolare. La impactul cu solul, aparatul de zbor a izbucnit în flăcări.

autor
Mariana Apostoaie

La manșă se afla un bărbat de 53 de ani, consilier local, care e în stare critică la spital. Copilotul său, un ofițer de poliție, cu un an mai tânăr, a scăpat cu răni ușoare.

Incidentul aviatic a fost anunțat de un martor ieri după-amiază, în jurul orei 17. Potrivit acestuia, avionul ultraușor căzuse într-o zonă împădurită, la mică distanță de aerodrom.

Slt. Raluca Rotilă, ofițer de presa Brigada 15 Mecanizata Podu Înalt: Un avion civil de mici dimensiuni de tip Ikarus, s-a prăbușit în interiorul perimetrului unei unități militare din subordinea Batalionului 198 Sprijin Logistic „Prut”.

Aeronava a luat foc după impact

Imediat după impactul cu solul, aeronava a luat foc. La bord se aflau două persoane: pilotul, un bărbat de 53 de ani, politician local și copilotul, cu un an mai mic, ofițer de poliție. Apropiații celui aflat la manșă susțin că acesta avea experiență și pun totul pe seama unei defecțiuni tehnice.

Citește și
ambulanta
Un avion de mici dimensiuni a căzut în apropierea unei unităţi militare din Iași. Pilotul, un consilier AUR, în stare gravă

Marius Ostaficiuc, prieten de-al victimelor: Da, era avionul sau, zbura de foarte multe ori, avea foarte multe ore la activ, se pare că a fost o defecțiune imediat după decolare, motorul s-a oprit după decolare și atunci nu a putut fi redresat.

Mai multe echipaje de salvatori au intervenit, atât pentru a stinge incendiul, cât și pentru a ajuta victimele. Răniții au fost transportați la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Pilotul a ajuns direct pe masa de operație și e în stare critică, spun medicii.

Dr. Diana Cimpoesu, medic sef UPU SMURD Iași: Arsuri pe aproximativ 50% din suprafață corporala, jumătatea inferioara a toracelui, abdomen, membre inferioare bilateral, arsuri severe, pacientul a fost intubate, ventilat mecanic, cu anestezie generală. Necesită îngrijiri de tip ATI.

De cealaltă parte, copilotul s-a ales cu răni ușoare. Între timp, anchetatorii au stabilit că aparatul de zbor avea permisiunea de a decola. Cercetările continuă însă, pentru a stabili din ce cauză s-a prăbușit avionul.

Fraude sociale masive în Germania. Românii și bulgarii sunt folosiți de traficanți pentru a obține beneficii financiare

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, avion, consilier,

Dată publicare: 28-09-2025 07:30

Articol recomandat de sport.ro
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
BREAKING NEWS Anunț major: Rusia revine în forță!
Citește și...
Demiteri la DSP Iași și la Spitalul de Pediatrie, după moartea a șase copii. Managerul interimar: ”Îmi pare rău”
Stiri actuale
Demiteri la DSP Iași și la Spitalul de Pediatrie, după moartea a șase copii. Managerul interimar: ”Îmi pare rău”

După amenzi, au urmat demiteri în cazul celor șase copii morți în Spitalul de Pediatrie „Sfânta Maria” din Iași.

Un avion de mici dimensiuni a căzut în apropierea unei unităţi militare din Iași. Pilotul, un consilier AUR, în stare gravă
Stiri actuale
Un avion de mici dimensiuni a căzut în apropierea unei unităţi militare din Iași. Pilotul, un consilier AUR, în stare gravă

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit sâmbătă după-amiază la Iaşi, cele două persoane aflate la bord fiind găsite conştiente de către echipajele de salvare sosite la faţa locului.

Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero
Stiri Sanatate
Adrian Marinescu: Aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero

Medicul Adrian Marinescu a declarat, sâmbătă, după tragedia de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde 6 bebeluşi au murit la Terapie Intensivă, că aceste infecţii nosocomiale există oriunde în lume.

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT: prezența la vot, incidente și rezultate în timp real

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone
Stiri actuale
ANAF vrea să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ar putea fi dotați cu drone

Autoritățile vor să reducă fraudele fiscale folosind tehnologie de ultimă generație. Inspectorii ANAF deja nu mai merg "în orb", ci sunt ghidați de un soft avansat unde să meargă în control, spun responsabilii de la Finanțe.

Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”
Stiri Politice
Nicuşor Dan participă luni, la Blaj, la înmormântarea cardinalului Lucian Mureşan. Ilie Bolojan: ”Dumnezeu să-l odihnească”

Preşedintele Nicuşor Dan va participa luni, la Blaj, la ceremonia de înmormântare a cardinalului Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Septembrie 2025

30:01

Alt Text!
I like IT
Ediția 20 - 2025

22:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E20

21:53

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Întrebarea mesei rotunde, invitat Andra Măruță

43:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28