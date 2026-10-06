Poliţia judeţului Braşov a făcut publice fotografia şi semnalmentele unui băiat în vârstă de 11 ani a cărui dispariţie a fost anunţată marţi, scrie news.ro.

”Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov efectuează verificări pentru identificarea lui Perciuleac David, în vârstă de 11 ani, din comuna Hărman, judeţul Braşov, care, în cursul zilei de astăzi, 6 octombrie, ar fi plecat de la domiciliu şi nu ar mai fi revenit până în prezent. La momentul plecării era îmbrăcat cu o bluză de trening de culoare neagră cu roşu, pantaloni de trening şi purta pe spate un rucsac de culoare albastră”, transmit oficialii Poliţiei.

Persoanele care pot furniza informaţii cu privire la copilul căutat sunt rugate să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie sau să sune la numărul unic de urgenţă 112.