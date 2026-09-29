Trupul neînsuflețit a fost descoperit de un localnic care mersese în zonă pentru a efectua lucrări agricole. Ulterior, femeia fusese dată dispărută la poliție, transmite ERTNews.

Unde a fost găsită

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, la o primă evaluare, ipoteza unei fapte criminale a fost exclusă. Locul în care a fost găsit trupul femeii, aflat în stare de descompunere, se află la aproximativ trei kilometri de punctul în care aceasta fusese văzută ultima dată de o cameră de supraveghere, în centrul localității Alykanas.

De la momentul semnalării dispariției femeii în vârstă de 64 de ani la Secția de Poliție Alykes, în zona extinsă a localității Alykanas au fost desfășurate ample operațiuni de căutare. La acestea au participat reprezentanți ai Protecției Civile din cadrul Unității Regionale Zakynthos, fiind folosite drone, iar în operațiuni au fost implicați polițiști și pompieri. De asemenea, echipele EMAK au participat cu un câine special antrenat, precum și cu bărci pneumatice și scafandri, întrucât în zonă se află un râu.

Trupul femeii va fi transportat la Patras pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.