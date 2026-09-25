După mai bine de 24 de ore de căutări disperate, la care au participat sute de forțe de ordine și voluntari, trupul copilului a fost găsit în albia râului Trotuș. Înainte de tragedie, camerele de supraveghere instalate în zonă l-au surprins alergând desculț și vizibil dezorientat.

Toată comunitatea este în doliu după ce căutările pentru salvarea băiețelui de 4 ani, diagnosticat cu autism, s-au încheiat în cel mai dureros mod cu putință.

Aproape 24 de ore, peste 250 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au făcut tot posibilul să îl găsească. Mai multe drone au survolat zona, iar echipele terestre au scotocit metru cu metru.

Copilul a fost văzut ultima dată fugind din curtea casei sale din Dofteana. Ceva mai târziu, camerele de supraveghere o surprind pe mama lui câutându-l disperată.

Din păcate, speranța s-a stins în momentul în care băiatul a fost văzut în apa rece a râului Trotuș, care curge aproape de casă.

Corespondent ProTV: „După aproape 24 de ore, copilul a fost găsit aici, în apă, în râul Trotuș. Acum este așteptat un echipaj de la medicină legală pentru a prelua trupul neînsuflețit”.

„Am făcut tot ce s-a putut ca să îl salvăm”

Paul Ungurașu, scafandru ISU Bacău: „Am găsit aproape de mal. Apa a fost rece, curenții puternici, se pare că a fost agățat în crengi. Nu a fost ușor, probabil că mai târziu voi resimți șocul… e un copil de 4 ani".

Mama copilului a spus că cel mic ar fi sărit gardul care împrejmuia locuința. De acolo ar fi mers pe un drum paralel cu calea ferată circa 200 de metri. Trupul său a fost găsit la 500 de metri depărtare de casă.

Cătălina Crețu, IPJ Bacău: „Am făcut tot ce s-a putut ca să îl salvăm, am venit cu drone, cu elicopter, cu tot ce s a putut".

Această tragedie readuce în prim-plan vulnerabilitatea copiilor cu nevoi speciale în fața unor pericole pe care nu le pot conștientiza. Dar și responsabilitatea părinților în astfel de cazuri.

Ioan Bujor, primarul comunei Dofteana: „A plecat tot în fugă, fiind desculț, plângea speriat, a trecut pe lângă niște muncitorii care l-au întrebat unde a plecat".

Mama băiețelului îi era și asistent personal. Femeia mai are un copil de 3 ani și în urmă cu aproape o lună se mutase din Dâmbovița în Dofteana, județul Bacău. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă. Iar cei de la Protecția Copilului au transmis că vor începe și ei o anchetă.