Corespondent PROTV: „Băiatul este din localitatea Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, și își ajuta familia la treburile gospodărești, inclusiv cu animalele. Rudele spun că acesta a plecat cu aproape 300 de oi spre zona de pădure. Familia a început să se îngrijoreze când a văzut că animalele s-au întors singure acasă. Au încercat să îl sune necontenit pe băiat, însă acesta ar avea telefonul închis. Astăzi a fost anunțată și poliția, și mai multe echipaje s-au mobilizat. Rudele au făcut apel și la voluntari pentru a strânge cât mai multe persoane care să meargă în căutarea băiatului. Pentru că este o zonă întinsă de pădure, toți se tem că adolescentul s-ar fi accidentat sau ar fi fost atacat de o sălbăticiune.”