Un avion cu sute de pasageri a survolat 11 minute pe aeroportul din Cluj-Napoca după ce un controlor ar fi adormit în tură

22-09-2025 | 17:27
Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Echipajul unei aeronave cu sute de pasageri la bord, care trebuia să aterizeze, a fost nevoit să mențină minute în șir avionul în aer.

Doina Plăcintă

Un controlor de trafic, care ar fi trebuit să emită autorizarea pentru aterizare și să pregătească pista, ar fi ațipit în timp ce se afla în tură.

Aeronava cu destinația Cluj-Napoca se pregătea de aterizare, moment în care nu ar fi reușit să ia legătura cu punctul de control de la Cluj. Echipajul a raportat situația și astfel a fost direcționat într-o zonă de așteptare, unde practic avionul rămâne în aer, efectuând manevre circulare până primește aprobarea pentru aterizare. Acolo ar fi survolat timp de 11 minute.

Totul s-ar fi petrecut în urmă cu o lună și jumătate, însă a ieșit recent la iveală când și Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian a venit cu explicații. În acea noapte, pe tură s-ar fi aflat trei controlori, au transmis reprezentanții autorității, iar pentru că traficul era redus, doi dintre ei ar fi fost repartizați la dirijare.

Aceștia au mai declarat că de vină ar fi fost experiența redusă a controlorului și oboseala acumulată. În urma celor întâmplate și pentru a evita situații similare în viitor, Romatsa a declarat că au fost implementate măsuri suplimentare, inclusiv instruirea personalului și monitorizarea atentă a programului de lucru.

Pasagerii nu au avut de suferit, iar în cele din urmă, avionul a aterizat în siguranță, au transmis reprezentanții Romatsa.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 22-09-2025 17:26

