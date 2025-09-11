Statul român cumpără un avion, din bani europeni. Cum arată aeronava care va păzi frontierele României

Stiri Diverse
11-09-2025 | 15:47
vedere otopeni avion
Shutterstock

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărăre de Guvern prin care a creat cadrul legal pentru achiziţionarea unui Avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe şi şi controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene.

 

autor
Cristian Anton

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Creşterea capacităţii operaţionale a FRONTEX - Aeronavă cu aripi fixe - Avion Frontex".

Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei, 90% fiind bani europeni.

”Prin acest act normativ se creează cadrul legal în vederea achiziţionării de către statul român a unui Avion Frontex în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe şi a gestionarii eficiente a activităţilor personalului Poliţiei de Frontieră Române, prin prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere. Prin achiziţia acestui mijloc modern, eficient şi adaptabil la supravegherea aeriană, statul român contribuie la creşterea capacităţii operaţionale a Frontex- Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă- în domeniul supravegherii şi controlul frontierelor externe ale Uniunii Europene, în linie cu obiectivele stabilite la nivel european şi naţional”, a transmis Guvernul, într-un comunicat de presă.

Citește și
avion laser
Incident misterios. Berlinul acuză armata chineză că a vizat cu un laser un avion german care participa la o operațiune a UE

Avionul va fi dotat cu echipamente performante de observare

Potrivit documentului citat, consolidarea securităţii frontierelor contribuie atât la protejarea integrităţii statului român, cât şi la garantarea stabilităţii şi prosperităţii la nivel european.

Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei. Contribuţia financiară a UE reprezintă 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, restul de 10% fiind contribuţia României. 

”Proiectul are ca obiect achiziția unei aeronave de supraveghere în scopul consolidării capacității operaționale a Poliției de Frontieră Române în cadrul activităților coordonate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)”, arată Poliția de Frontieră Română.

Potrivit acesteia, aeronava va fi dotată cu echipamente performante de observare și transmisie a datelor, contribuind astfel la prevenirea și combaterea migrației ilegale, a criminalității transfrontaliere și la gestionarea eficientă a situațiilor de criză.

Ce s-a întâmplat în Bulgaria cu avionul Ursulei von der Leyen. Aparatul a făcut viraje în aer timp de o oră, până a aterizat

Sursa: StirilePROTV, News.ro

Etichete: avion, politia de frontiera, fonduri europene, hotarare de guvern, frontex, supraveghere,

Dată publicare: 11-09-2025 15:47

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Elicoptere de atac urcate într-un avion ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv | VIDEO
Stiri externe
Elicoptere de atac urcate într-un avion ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv | VIDEO

Trei elicoptere de atac Mi-24D/V Hind au fost încărcate vineri într-un avion militar ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv. Autoritățile bulgare nu au confirmat oficial, dar cel mai probabil elicopterele de atac au luat calea Ucrainei.

Incident misterios. Berlinul acuză armata chineză că a vizat cu un laser un avion german care participa la o operațiune a UE
Stiri externe
Incident misterios. Berlinul acuză armata chineză că a vizat cu un laser un avion german care participa la o operațiune a UE

Ministerul de Externe german l-a convocat marţi pe ambasadorul Chinei la Berlin, după ce armata chineză a vizat cu un laser un avion german care participa la operaţiunea militară ASPIDES a UE, având drept scop protejarea securităţii maritime.

Zeci de români au reușit să plece din Israel cu ajutorul unui avion trimis de Bulgaria. Ce va face MAE pentru cei rămași
Stiri actuale
Zeci de români au reușit să plece din Israel cu ajutorul unui avion trimis de Bulgaria. Ce va face MAE pentru cei rămași

Pentru cetățenii români care vor să plece din zona afectată de conflictul dintre Israel și Iran, România are pregătite mai multe avioane, gata să-i preia, a anunțat, miercuri dimineață, ministrul interimar de Externe, Emil Hurezeanu.

Companiile aeriene care vor introduce amenzi pentru pasagerii care se ridică înainte ca avionul să oprească complet
Stiri externe
Companiile aeriene care vor introduce amenzi pentru pasagerii care se ridică înainte ca avionul să oprească complet

Pasagerii companiilor aeriene din Turcia care îşi desfac centura de siguranţă, accesează compartimentele de bagaje din avion sau ocupă culoarul înainte ca avionul să se oprească complet la aterizare riscă să fie amendaţi, scrie publicaţia Daily Sabah.

Avioane de vânătoare poloneze într-o misiune NATO în Marea Baltică au interceptat un bombardier rus
Stiri externe
Avioane de vânătoare poloneze într-o misiune NATO în Marea Baltică au interceptat un bombardier rus

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunţat că, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de vânătoare ale forţelor aeriene poloneze au intervenit în faţa unui avion Su-24 rus care "efectua manevre periculoase".

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina
Stiri externe
Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina

NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone ruse care au invadat spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţă devreme au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
10 Septembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28