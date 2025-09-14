Singurul supraviețuitor al tragediei Air India nu vrea să se întoarcă în UK. ”Îi e prea frică să urce din nou în avion”

Singurul supraviețuitor al dezastrului Air India este puțin probabil să se întoarcă vreodată acasă în Marea Britanie deoarece îi este prea frică să se urce din nou într-un avion, a declarat familia sa.

Rudele omului de afaceri din Leicester, Vishwash Kumar Ramesh, în vârstă de 40 de ani, au spus că el este profund traumatizat de accidentul din iunie, în care au murit 260 de persoane, și urmează consiliere în India, scrie Daily Mail.

Cumnatul lui Ramesh a spus că nu se așteaptă ca el să se întoarcă la casa sa din Londra sau la reședința familiei din Leicester. „Cred că va rămâne acolo pentru că îi va fi prea frică să se urce din nou într-un avion,” a adăugat el.

Dintre cei 241 aflați la bord care au murit atunci când Boeingul 787 și-a pierdut puterea și s-a prăbușit la câteva secunde după ce a decolat de la Ahmedabad spre Gatwick, 52 erau britanici. Alte 19 persoane de la sol și-au pierdut viața. Ramesh a reușit să se târască din scaunul său, 11A, și să scape din resturi cu tăieturi pe față și răni la piept. Fratele său Ajay, în vârstă de 35 de ani, a murit.

Soția lui Ramesh, Hiral, și fiul lor de patru ani au zburat în India pentru a-l ajuta să se recupereze, dar s-au întors în Marea Britanie. Ea a spus că el încă urmează „tratament”.

Care ar fi fost cauza accidentului mortal

Biroul Indian de Investigare a Accidentelor Aeriene a dezvăluit într-un raport interimar că la câteva secunde după decolare, comutatoarele de control al combustibilului ale avionului au fost mutate în poziția „oprit”, lăsând motoarele fără combustibil.

Un pilot a fost auzit pe înregistrarea vocală a aeronavei întrebându-l pe copilot de ce a oprit alimentarea cu combustibil — iar acesta a răspuns că nu a făcut asta. Câteva momente mai târziu — fără suficient timp pentru ca unul dintre motoare să pornească din nou — avionul s-a prăbușit într-un hostel medical.

Mike Andrews, de la firma de avocatură americană Beasley Allen, a afirmat că accidentul ar fi putut fi cauzat de o defecțiune electrică după o scurgere de apă.

El a spus că cu o lună înainte de dezastru, Administrația Federală pentru Aviație din SUA a atras atenția asupra rapoartelor privind scurgeri de apă la Boeingurile 787 „din cauza cuplelor pentru conducte de apă instalate necorespunzător și a apei care se infiltra în compartimentele echipamentelor electronice de deasupra podelei în cabina principală”.

Andrews a spus că Ramesh a relatat că luminile pâlpâiau, indicând o problemă electrică. Boeing a refuzat să comenteze.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













