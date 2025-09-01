UE ignoră amenințările lui Trump și menține reguli stricte pentru rețelele sociale. Vicepreședinte CE: „pentru copiii noştri”

Vicepreședinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a reafirmat luni, într-o postare pe platforma X, că legislația privind serviciile digitale (DSA) și cea privind piețele digitale (DMA) vor fi aplicate strict în toate statele membre, în ciuda amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump.

„Voi continua să le aplic, pentru copiii noştri, cetăţenii noştri şi companiile noastre”, a scris comisarul european, subliniind că aceste reguli nu pot fi puse în discuție.

Henna Virkkunen a precizat că „DSA şi DMA sunt legislaţiile noastre suverane, nediscriminatorii, aplicabile tuturor platformelor online din UE. Protejează pe deplin drepturile noastre fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare”.

Digital Services Act (DSA) impune platformelor obligații clare pentru protejarea utilizatorilor europeni, inclusiv raportarea și eliminarea conținuturilor problematice – de la dezinformare și ură online, până la contrafacere și produse periculoase. La rândul său, Digital Markets Act (DMA) vizează marile companii tehnologice, pentru a preveni practicile abuzive și pentru a menține o piață corectă.

Contextul tensionat a fost alimentat săptămâna trecută de Donald Trump, care a criticat vehement orice țară sau organizație ce își asumă reglementarea sectorului tehnologic, amenințând cu taxe vamale și restricții la export. Chiar dacă nu a numit direct Uniunea Europeană, aceasta este recunoscută ca având cel mai puternic cadru juridic de reglementare din lume în domeniul digital.

Ca reacție la aceste evoluții, Congresul american a programat miercuri o audiere specială cu titlul sugestiv: „Ameninţarea Europei la adresa libertăţii de exprimare şi a inovării în America”. Inițiativa îi aparține republicanului Jim Jordan, președintele Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților.

Henna Virkkunen i-a transmis lui Jordan o scrisoare, publicată și pe X, în care a reamintit că „DSA şi DMA sunt legi suverane ale Uniunii Europene, adoptate cu majorităţi covârşitoare de Parlamentul European şi Consiliul European”, adică de reprezentanții celor 27 de state membre. „Aceste două legi respectă pe deplin drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare”, a adăugat ea, respingând acuzațiile de cenzură formulate în SUA.

Prioritatea UE

Oficialul european a punctat și care este prioritatea blocului comunitar: „o mai bună protecţie a minorilor şi a companiilor”. Henna Virkkunen a amintit că, în iulie, s-a întâlnit la Bruxelles cu Jim Jordan și cu alți membri ai Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților, ocazie cu care a explicat detaliat obiectivele și mecanismele celor două legi europene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













