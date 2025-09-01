Kremlin: „Putin și Trump nu au căzut de acord asupra întâlnirii cu Zelenski”. Reacția Casei Albe

Un oficial al Kremlinului a anunțat, luni, că Vladimir Putin și Donald Trump nu au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat, luni, că președintele rus Vladimir Putin nu a încheiat acorduri cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind o întâlnire bilaterală sau trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Până în prezent, ceea ce se raportează în presă nu corespunde exact cu ceea ce am convenit. În acest moment, se vorbește despre o întâlnire trilaterală, despre o întâlnire între Putin și Zelenski. Dar, din câte știu, nu a existat niciun acord în acest sens între Putin și Trump”, a declarat Iuri Ușakov reporterilor.

În plus, el a precizat că Rusia nu a primit nicio „propunere concretă” pentru a „ridica nivelul negocierilor” dintre Moscova și Kiev, potrivit agenției de știri Baha.

Casa Albă: Trump continuă să lucreze pentru o întâlnire Putin-Zelenski

Președintele american Donald Trump „continuă să lucreze cu oficiali ucraineni și ruși în vederea unei întâlniri bilaterale” vizând „să oprească războiul”, a declarat pentru AFP o responsabilă cu rang înalt de la Casa Albă.

Ea a reacționat după comentariile făcute vineri de președintele francez Emmanuel Macron.

Dacă șeful statului rus nu se întâlnește cu omologul său ucrainean până luni, așa cum a solicitat Donald Trump, „va însemna că președintele Putin s-a jucat cu președintele Trump”, a afirmat Emmanuel Macron după ședința de cabinet franco-germană desfășurată la Toulon (sudul Franței).

Președintele american a desfășurat recent o intensă activitate diplomatică în încercarea de a pune capăt conflictului izbucnit în februarie 2022 când Rusia a invadat Ucraina.

El s-a întâlnit mai întâi cu Vladimir Putin în Alaska, apoi cu Volodimir Zelenski, însoțit de mai mulți lideri europeni, la Casa Albă.

La finalul acestor discuții, Donald Trump a anunțat organizarea rapidă a unei întâlniri între liderii rus și ucrainean, fără rezultat până în prezent.

Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, reuniți la Toulon, au denunțat reaua-voință a președintelui rus și au cerut sancțiuni suplimentare.

Președintele american a indicat pe 21 august că, „în următoarele două săptămâni”, va ști mai multe despre perspectivele de pace, adăugând că ar putea atunci „poate adopta o abordare diferită”.

Republicanul de 79 de ani, care consideră Ucraina și Rusia în egală măsură responsabile pentru conflict, nu a reacționat până acum personal la atacurile rusești de joi asupra Kievului.

Acestea au făcut cel puțin 25 de morți, reamintește AFP, informează Agerpres.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













