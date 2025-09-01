Kremlin: „Putin și Trump nu au căzut de acord asupra întâlnirii cu Zelenski”. Reacția Casei Albe

Stiri externe
01-09-2025 | 21:28
donald trump vladimir putin volodimir zelenski
Colaj foto Imago / Getty

Un oficial al Kremlinului a anunțat, luni, că Vladimir Putin și Donald Trump nu au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește întâlnirea cu Volodimir Zelenski.

autor
Alexandru Toader

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat, luni, că președintele rus Vladimir Putin nu a încheiat acorduri cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind o întâlnire bilaterală sau trilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Până în prezent, ceea ce se raportează în presă nu corespunde exact cu ceea ce am convenit. În acest moment, se vorbește despre o întâlnire trilaterală, despre o întâlnire între Putin și Zelenski. Dar, din câte știu, nu a existat niciun acord în acest sens între Putin și Trump”, a declarat Iuri Ușakov reporterilor.

În plus, el a precizat că Rusia nu a primit nicio „propunere concretă” pentru a „ridica nivelul negocierilor” dintre Moscova și Kiev, potrivit agenției de știri Baha.

Casa Albă: Trump continuă să lucreze pentru o întâlnire Putin-Zelenski

Președintele american Donald Trump „continuă să lucreze cu oficiali ucraineni și ruși în vederea unei întâlniri bilaterale” vizând „să oprească războiul”, a declarat pentru AFP o responsabilă cu rang înalt de la Casa Albă.

Citește și
putin modi xi
Putin, Xi și Modi, viziune provocatoare pentru SUA la summitul din China. Mesajul pentru Occident transmis de la Tianjin

Ea a reacționat după comentariile făcute vineri de președintele francez Emmanuel Macron.

Dacă șeful statului rus nu se întâlnește cu omologul său ucrainean până luni, așa cum a solicitat Donald Trump, „va însemna că președintele Putin s-a jucat cu președintele Trump”, a afirmat Emmanuel Macron după ședința de cabinet franco-germană desfășurată la Toulon (sudul Franței).

Președintele american a desfășurat recent o intensă activitate diplomatică în încercarea de a pune capăt conflictului izbucnit în februarie 2022 când Rusia a invadat Ucraina.

El s-a întâlnit mai întâi cu Vladimir Putin în Alaska, apoi cu Volodimir Zelenski, însoțit de mai mulți lideri europeni, la Casa Albă.

La finalul acestor discuții, Donald Trump a anunțat organizarea rapidă a unei întâlniri între liderii rus și ucrainean, fără rezultat până în prezent.

Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, reuniți la Toulon, au denunțat reaua-voință a președintelui rus și au cerut sancțiuni suplimentare.

Președintele american a indicat pe 21 august că, „în următoarele două săptămâni”, va ști mai multe despre perspectivele de pace, adăugând că ar putea atunci „poate adopta o abordare diferită”.

Republicanul de 79 de ani, care consideră Ucraina și Rusia în egală măsură responsabile pentru conflict, nu a reacționat până acum personal la atacurile rusești de joi asupra Kievului.

Acestea au făcut cel puțin 25 de morți, reamintește AFP, informează Agerpres.

Sursa: Baha.com/Agerpres

Etichete: donald trump, vladimir putin, Zelenski,

Dată publicare: 01-09-2025 21:28

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Jude Law, despre interpretarea lui Vladimir Putin în „Magul de la Kremlin”: „N-am căutat controversa”
Stiri Diverse
Jude Law, despre interpretarea lui Vladimir Putin în „Magul de la Kremlin”: „N-am căutat controversa”

După ce a fost încântător în rolul unui tânăr papă, Jude Law îl interpretează acum pe Vladimir Putin, în filmul „Magul de la Kremlin”, care a avut premiera mondială la Festivalul de la Veneția.

Putin, Xi și Modi, viziune provocatoare pentru SUA la summitul din China. Mesajul pentru Occident transmis de la Tianjin
Stiri externe
Putin, Xi și Modi, viziune provocatoare pentru SUA la summitul din China. Mesajul pentru Occident transmis de la Tianjin

La summitul din China, Vladimir Putin și Xi Jinping și-au prezentat viziunea comună pentru o nouă ordine economică și securitate globală. Viziune care, susțin analiștii, reprezintă o provocare directă pentru Statele Unite.

Gestul lui Kim Jong-Un cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Putin la „mega-parada” organizată de Xi-Jinping
Stiri externe
Gestul lui Kim Jong-Un cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Putin la „mega-parada” organizată de Xi-Jinping

Cu doar câteva zile înainte ca Kim Jong Un să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru a asista la o demonstrație a puterii militare a Chinei, Coreea de Nord a lansat un film de propagandă.

Recomandări
Guvernul a anunțat că şi-a asumat răspunderea pentru noile măsuri fiscale. Bolojan: Nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte
Stiri Politice
Guvernul a anunțat că şi-a asumat răspunderea pentru noile măsuri fiscale. Bolojan: Nu voi vinde iluzii şi speranţe deşarte

Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cele cinci legi din Pachetul doi de măsuri fiscale. AUR a anunțat că va depune moțiuni de cenzură care vizează aceste proiecte.

Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală
Stiri Educatie
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală

Debutul de an școlar stă sub semnul conflictului dintre sindicate și Guvern. Federațiile din Educație anunță că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 1 Septembrie 2025

46:11

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28