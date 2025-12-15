Turiști grav răniți, recuperați cu greu de salvamontiști, din înălțimile Munților Făgăraș. Căzuseră în prăpăstii

Au fost ore dificile, în Munții Făgăraș. Echipajele de salvare au intervenit pentru recuperarea unui turist de 56 de ani, care s-a rănit grav după ce a alunecat printr-un șanț adânc format pe versanți.

Era în drumeție alături de un coleg, care a dat alarma. Un alt turist, care făcea parte dintr-un grup de trei persoane, s-a accidentat pe Muchia Zănoaga. 14 salvamontiști, din Brașov, Râșnov și Victoria, au fost alertați.

Turistul de 56 de ani era în drumeție împreună cu un prieten. S-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab montan.

Bărbatul a căzut 70-80 de metri până s-a oprit, iar tovarășul său de drum a reușit să ajungă în scurt timp lângă el. A văzut că rănile sunt serioase și a anunțat salvamontiștii.

Valentin Balint, salvamontist: „Acuza dureri în zona cervicală, avea escoriații la cap și la membrele superioare. I-a fost acordat primul ajutor după care acțiunea a durat undeva la 6 ore. Pentru că este o zonă totuși dificilă, zăpadă instabilă, uneori zăpadă mare, alteori înghețată.”

Cu lovituri la cap și la coloană, bărbatul este acum în grija medicilor.

Tot în Munţii Făgăraș, un alt turist aflat pe un traseu de creastă, a căzut în prăpastie. Incidentul s-a petrecut în zona Muchia Zănoaga de pe Valea Viștișoarei.

Aproape că se înnoptase când cei doi prieteni care îl însoţeau au dat alarma. 16 salvatori montani au pornit în misiune însă zona greu accesibilă şi vremea rea au făcut ca victima să fie localizată abia la 3 dimineaţa.

Turistul are mai multe fracturi și traumatisme la picioare și torace. Salvamontiștii i-au acordat primul ajutor și l-au coborât din abrupt. Dar condiţiile meteo n-au permis zborul cu elicopterul, astfel ca victima a fost transportată pe jos, pană la baza muntelui.

Sebastian Marinescu, șeful Salvamont Brașov: „L-au găsit blocat pe o pantă foarte abruptă, acuza dureri la picior, la spate şi la coaste. A fost destul de dificil, este gheaţă”

Cei care au urcat în acest weekend pe traseele dificile spun că vremea este înșelătoare. Jos pare primăvară, dar la altitudine este iarnă grea.

Mugur Gavrilă, meteorolog Vârful Omu: „Aici, sus, e foarte, foarte frig, zăpada a înghețat...Vântul este puternic, este foarte greu de supravieţuit afară noaptea."

Munții Făgăraș au fost scena mai multor tragedii în ultimele două luni. Trei turiști au murit în accidente separate, în luna octombrie, după ce au alunecat sute de metri pe pante abrupte, acoperite cu gheață. Potrivit salvamontiștilor, două dintre victime nu ar fi avut echipamentul necesar.

