Turiști grav răniți, recuperați cu greu de salvamontiști, din înălțimile Munților Făgăraș. Căzuseră în prăpăstii

15-12-2025 | 07:56
Au fost ore dificile, în Munții Făgăraș. Echipajele de salvare au intervenit pentru recuperarea unui turist de 56 de ani, care s-a rănit grav după ce a alunecat printr-un șanț adânc format pe versanți.

Electra Ghiza,  Octavian Moldovan

Era în drumeție alături de un coleg, care a dat alarma. Un alt turist, care făcea parte dintr-un grup de trei persoane, s-a accidentat pe Muchia Zănoaga. 14 salvamontiști, din Brașov, Râșnov și Victoria, au fost alertați.

Turistul de 56 de ani era în drumeție împreună cu un prieten. S-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab montan.

Bărbatul a căzut 70-80 de metri până s-a oprit, iar tovarășul său de drum a reușit să ajungă în scurt timp lângă el. A văzut că rănile sunt serioase și a anunțat salvamontiștii.

Valentin Balint, salvamontist: „Acuza dureri în zona cervicală, avea escoriații la cap și la membrele superioare. I-a fost acordat primul ajutor după care acțiunea a durat undeva la 6 ore. Pentru că este o zonă totuși dificilă, zăpadă instabilă, uneori zăpadă mare, alteori înghețată.”

elicopter smurd
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată

Cu lovituri la cap și la coloană, bărbatul este acum în grija medicilor.

Tot în Munţii Făgăraș, un alt turist aflat pe un traseu de creastă, a căzut în prăpastie. Incidentul s-a petrecut în zona Muchia Zănoaga de pe Valea Viștișoarei.

Aproape că se înnoptase când cei doi prieteni care îl însoţeau au dat alarma. 16 salvatori montani au pornit în misiune însă zona greu accesibilă şi vremea rea au făcut ca victima să fie localizată abia la 3 dimineaţa.

Turistul are mai multe fracturi și traumatisme la picioare și torace. Salvamontiștii i-au acordat primul ajutor și l-au coborât din abrupt. Dar condiţiile meteo n-au permis zborul cu elicopterul, astfel ca victima a fost transportată pe jos, pană la baza muntelui.

Sebastian Marinescu, șeful Salvamont Brașov: „L-au găsit blocat pe o pantă foarte abruptă, acuza dureri la picior, la spate şi la coaste. A fost destul de dificil, este gheaţă”

Cei care au urcat în acest weekend pe traseele dificile spun că vremea este înșelătoare. Jos pare primăvară, dar la altitudine este iarnă grea.

Mugur Gavrilă, meteorolog Vârful Omu: „Aici, sus, e foarte, foarte frig, zăpada a înghețat...Vântul este puternic, este foarte greu de supravieţuit afară noaptea."

Munții Făgăraș au fost scena mai multor tragedii în ultimele două luni. Trei turiști au murit în accidente separate, în luna octombrie, după ce au alunecat sute de metri pe pante abrupte, acoperite cu gheață. Potrivit salvamontiștilor, două dintre victime nu ar fi avut echipamentul necesar.

Dată publicare: 15-12-2025 07:51

Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor
Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor

Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă.

Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată

Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Turiști răniți pe munte, salvați de echipele Salvamont Maramureș
Turiști răniți pe munte, salvați de echipele Salvamont Maramureș

Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa.

Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci
Un ucrainean aflat în Munţii Maramureşului de şapte zile a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci

Un cetăţean ucrainean aflat de mai multe zile în Munţii Maramureşului a fost găsit în stare gravă de culegătorii de ciuperci, a informat, duminică seara, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Dan Benga.

Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă.

