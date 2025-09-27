Turiști răniți pe munte, salvați de echipele Salvamont Maramureș

27-09-2025 | 19:10
salvamont

Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa.

Ambele intervenţii au avut loc în munţii Rodnei, prima derulându-se în sprijinul unei tinere de 26 ani care a suferit un traumatism la picior.

Grupul cu care se afla a solicitat sprijinul salvatorilor montani care au preluat-o pe femeie şi au coborât-o de lângă Lacul Ştiol până la baza muntelui, de unde a fost preluată de un echipaj SMURD.

A doua intervenţie a avut loc pe traseul către vârful Pietrosul Rodnei unde un bărbat a suferit o accidentare la picior şi nu mai putea merge.

Acesta făcea parte dintr-un grup de patru turişti aflaţi în drumeţie pe munte.

Sursa: News.ro

Etichete: turisti, munte, salvamontisti,

