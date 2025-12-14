În ultimele 24 de ore, 12 persoane au fost salvate de pe munte. 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Salvamontiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru a salva 12 persoane din zonele mintane, trei dintre acestea fiind predate echipajelor medicale.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 7 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 12 persoane. Dintre acestea, 3 persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital”, a trannsmis, duminică, Salvamont România.

Apelurile au vizat structurile Salvamont din Sinaia, Argeş, Sibiu şi Maramureş, Lupeni şi Braşov.

S-au primit şi 21 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

