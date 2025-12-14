În ultimele 24 de ore, 12 persoane au fost salvate de pe munte. 3 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Stiri actuale
14-12-2025 | 09:16
salvamont
Shutterstock

Salvamontiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru a salva 12 persoane din zonele mintane, trei dintre acestea fiind predate echipajelor medicale.

autor
Sabrina Saghin

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 7 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 12 persoane. Dintre acestea, 3 persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital”, a trannsmis, duminică, Salvamont România.

Apelurile au vizat structurile Salvamont din Sinaia, Argeş, Sibiu şi Maramureş, Lupeni şi Braşov.

S-au primit şi 21 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană. 

Sursa: News.ro

Etichete: munte, salvamontisti,

Dată publicare: 14-12-2025 09:16

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Un turist a fost grav rănit după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Are leziuni la cap și la coloana vertebrală
Stiri actuale
Un turist a fost grav rănit după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Are leziuni la cap și la coloana vertebrală

Un turist a fost grav rănit, sâmbătă, după ce a alunecat pe un jgheab situat între Vârful Netedu şi Valea Văiuga din Munţii Făgăraş, pentru recuperarea acestuia intervenind salvamontişti din Sibiu şi Argeş.

Căutări reluate în Bucegi pentru tânărul britanic dispărut pe 23 noiembrie. Salvatorii încearcă să reconstituie traseul. FOTO
Stiri actuale
Căutări reluate în Bucegi pentru tânărul britanic dispărut pe 23 noiembrie. Salvatorii încearcă să reconstituie traseul. FOTO

O echipă de 17 salvamontişti din Braşov a reluat, joi dimineaţă, căutările în zona Valea Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, unde în seara de 23 noiembrie a dispărut un tânăr britanic, în vârstă de 18 ani.

Tânărul epuizat și cu hipotermie care a alertat salvamontiștii nu a fost găsit nici după patru zile, în Bucegi
Stiri actuale
Tânărul epuizat și cu hipotermie care a alertat salvamontiștii nu a fost găsit nici după patru zile, în Bucegi

Un elicopter Black Hawk a fost utilizat, în premieră, pentru a transporta salvamontişti şi jandarmi montani într-o zonă greu accesibilă din Munţii Bucegi, unde este căutat un tânăr dispărut duminică în zona Ţigăneşti.

Recomandări
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin
Stiri externe
Casa Albă presează Kievul să îi accepte planul de pace. Viitorul regiunii Donbas, miza discuțiilor de la Berlin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu reprezentanţii SUA şi UE la Berlin pentru a discuta despre „fundamentele păcii”.

Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit
Stiri actuale
Una dintre femeile cu lepră de la Cluj-Napoca ar fi adus boala dintr-o țară frecventată de mulți turiști. Unde s-a îmbolnăvit

Continuă ancheta la Cluj, după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Încă două femei venite tot din Asia au ajuns, sâmbătă, la Spitalul de Boli Infecțioase.

Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”
Stiri externe
Atentat dejucat la un târg de Crăciun din Bavaria. Cinci indivizi voiau să ucidă „cât mai multe persoane posibil”

Autorităţile germane au dejucat un presupus complot care viza un atac cu maşină-capcană asupra unui târg de Crăciun din sudul ţării, arestând cinci bărbaţi consideraţi implicaţi în pregătirea atentatului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 29

17:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

21:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Decembrie 2025

30:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28