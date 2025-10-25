Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salva

„Astăzi, trei persoane au alunecat de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpăşelului. Una dintre acestea a reuşit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă, suferind leziuni incompatibile cu viaţa. Persoana aflată în viaţă a fost recuperată de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, şi transportată în siguranţă la Bâlea Lac. La locul accidentului a coborât un salvator montan care a constatat decesul celorlalte două persoane", a precizat Dan Popescu.

Potrivit directorului Salvamont Sibiu, nu au putut fi recuperate trupurile celor două persoane decedate, din cauza condiţiilor meteo de pe munte, operaţiunea urmând să fie reluată duminică.

„Din cauza terenului extrem de dificil şi a condiţiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operaţiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât şi aerian, în funcţie de evoluţia vremii. Din primele informaţii, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condiţiile de iarnă din zonă. Momentan nu se cunosc vârstele şi alte date de identificare ale acestora. Vom reveni cu detalii privind acţiunea de mâine", a declarat Dan Popescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













