Salvamont Brașov, apel către toți turiștii care urcă la altitudini mari. Esti risc de avalanșă în urma ninsorilor

Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă.

Celor care urcă pe traseele montană, salvamontiştii le recomandă să fie echipaţi corespunzător.

„Salvamontiştii din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov recomandă evitarea tuturor traseelor montane situate la altitudini de peste 1800 de metri, întrucât stratul de zăpadă, riscul de avalanşă şi condiţiile meteorologice instabile pot genera situaţii periculoase pentru turişti. Totodată, subliniem că deplasarea pe munte, indiferent de traseul ales sau de altitudine, necesită un echipament complet adecvat sezonului: îmbrăcăminte corespunzătoare, haine de schimb, hrană, băuturi calde, sursă de lumină şi baterie suplimentară pentru telefon. Planificarea turei trebuie realizată riguros, luând în considerare timpii de parcurgere, condiţiile meteo şi ora estimată de întoarcere”, transmit, duminică după amiază, oficialii Salvamont Braşov.

Salvamontiştii îşi sfătuiesc „insistent” pe turişti să nu urce singuri pe munte şi să ţină cont de faptul că vremea în zona montană se poate modifica rapid, influenţând semnificativ siguranţa deplasării pe traseele montane. Video: Sergiu Olteanu, Foto: Salvamont Braşov

