Salvamont România: O persoană a murit, iar alte 32 au ajuns la spital de pe munte în ultimele 24 de ore

03-01-2026 | 13:36
Facebook/ Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont

Salvamontiștii au salvat de pe munte 85 de persoane în ultimele 24 de ore, 32 dintre acestea ajungând la spital, a informat, sâmbătă, Salvamont România, care precizează că o persoană a fost declarată decedată.

Claudia Alionescu

'Au fost salvate 85 de persoane, dintre acestea, 32 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate la spital cu mașinile aparținătorilor. Din păcate pentru o persoană, toate eforturile depuse au fost în zadar, persoana fiind declarată decedată, transportată și predată Serviciului IML', informează pe Facebook Dispeceratul Național Salvamont.

Potrivit sursei citate, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 83 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel: 12 apeluri pentru Salvamont Voineasa, 12 apeluri pentru Salvamont Lupeni, 10 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov, 8 apeluri pentru Salvamont Maramureș, 7 apeluri pentru Salvamont Neamț, 5 apeluri pentru Salvamont Gorj, 4 apeluri pentru Salvamont Cluj, 4 apeluri pentru Salvamont Suceava, 3 apeluri pentru Salvamont Județul Brașov, 3 apeluri pentru Salvamont, Alba, câte două apeluri pentru Salvamont Prahova, Salvamont Mureș, Salvamont Predeal, Salvamont Vatra Dornei și câte un apel pentru Salvamont Bihor, Salvamont Brezoi, Salvamont Valea Jiului, Salvamont Harghita, Salvamont Vrancea, Salvamont Bacău.

De asemenea, s-au primit și 55 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 03-01-2026 13:36

