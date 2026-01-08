Turiștii, sfătuiți să renunțe la activitățile montane în afara domeniilor amenajate, din cauza condițiilor meteo

08-01-2026 | 13:06
Foto: Facebook / Salvamont Braşov

Salvamontiştii braşoveni le recomandă turiştilor să evite deplasările în zona montană, în condiţiile în care la munte se anunţă vânt puternic, viscol şi vizibilitate redusă.

Ioana Andreescu

Salvatorii montani recomandă renunţarea la activităţile montane desfăşurate în afara domeniilor amenajate şi securizate.

„Având în vedere gravitatea situației, Salvamont Brașov recomandă evitarea deplasărilor în zona montană înaltă, amânarea turelor alpine și a drumețiilor pe trasee de creastă, precum și renunțarea la activitățile montane desfășurate în afara domeniilor amenajate și securizate. În aceste condiții meteorologice, traseele pot deveni impracticabile într-un interval foarte scurt, iar intervențiile de salvare sunt considerabil îngreunate”, anunță, joi, Salvamont Brașov.

Salvatorii montani fac apel „la responsabilitatea tuturor celor care intenționează să desfășoare activități în mediul montan”, recomandându-le acestora să respecte avertizările oficiale emise de Administrația Națională de Meteorologie, să se informeze constant asupra evoluției vremii și să evite „expunerea inutilă la risc”.

Salvamontiștii amintesc, de asemenea, că „prevenția reprezintă cea mai eficientă măsură de protecție în contextul unor fenomene meteorologice severe”.

Revelion
Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii

Recomandările făcute de Serviciul Județean Salvamont Brașov sunt transmise în condițiile în care ANM a emis avertizări potrivit cărora, în intervalul 8 ianuarie 2026, ora 10:00 – 10 ianuarie 2026, ora 10:00, județul Brașov și zona montană a Munților Făgăraș și Bucegi se află sub incidența unor fenomene meteorologice severe, încadrate în cod galben și cod portocaliu.

În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt prognozate intensificări foarte puternice ale vântului, cu rafale ce pot depăși 85–120 km/h, viscol accentuat, troienirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 50 de metri.

„Aceste condiții generează un risc major pentru siguranța persoanelor, deplasarea devenind extrem de periculoasă, cu posibilitatea apariției rapide a dezorientării, hipotermiei și a accidentelor grave”, precizează Salvamont.

De ce este importantă Groenlanda pentru SUA. Este locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Sursa: News.ro

Etichete: brasov, salvamontisti, conditii meteo,

Dată publicare: 08-01-2026 13:06

Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent
Stiri actuale
Jumătate de țară, acoperită de zăpadă. Șoferii au stat blocați ore în șir pe drumuri și mii de oameni au rămas fără curent

Jumătate de țară este sub zăpadă. A nins puternic, în special la munte, iar mulți șoferi s-au trezit blocați pe șosele. O porțiune din Transalpina și drumul spre Poiana Brașov s-au blocat temporar.

Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii
Stiri actuale
Revelion cu ger și zăpadă. Unde vor fi -12 grade după miezul nopţii

Cei care plănuiesc să iasă din case la miezul nopții, trebuie să fie pregătiți de o noapte geroasă în multe orașe. La Brașov, de exemplu, se anunță minus 12 grade și s-ar putea să ningă slab.

Când începe sezonul de schi în Poiana Brașov. Sunt deschise pârtii din Masivul Postăvaru
Stiri actuale
Când începe sezonul de schi în Poiana Brașov. Sunt deschise pârtii din Masivul Postăvaru

Actualul sezon de schi în Poiana Braşov va începe vineri, 2 ianuarie, urmând ca pentru amatorii sporturilor de alunecare pe gheaţă să fie deschise pârtiile din partea superioară a Masivului Postăvaru, a anunţat, miercuri, Primăria Braşov.

Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise
Stiri actuale
Tablou de coșmar după ninsorile din țară. Drumuri blocate în cinci județe, sute de familii fără curent și școli închise

Ninsorile au lovit România în timpul nopții, iar tabloul este unul de coșmar: drumuri blocate, sute de oameni fără curent electric și cursuri suspendate în mai multe județe.

HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată
Stiri Economice
HARTA care arată clar de ce este importantă Groenlanda pentru SUA: locul ideal pentru scuturi antirachete, dar este și bogată

Capturarea lui Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, chiar din locuința sa din Venezuela, a demonstrat că președintele SUA, Donald Trump, trebuie luat în serios când lansează amenințări.

Rusia avertizează: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă militară legitimă
Stiri externe
Rusia avertizează: Vom considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ţintă militară legitimă

Rusia avertizează că va considera orice prezență militară a statelor occidentale în Ucraina drept o „țintă legitimă” pentru forțele sale armate, după ce europenii au anunțat intenția de a desfășura mii de militari în această țară după război.

