Turiștii, sfătuiți să renunțe la activitățile montane în afara domeniilor amenajate, din cauza condițiilor meteo

Salvamontiştii braşoveni le recomandă turiştilor să evite deplasările în zona montană, în condiţiile în care la munte se anunţă vânt puternic, viscol şi vizibilitate redusă.

Salvatorii montani recomandă renunţarea la activităţile montane desfăşurate în afara domeniilor amenajate şi securizate.

„Având în vedere gravitatea situației, Salvamont Brașov recomandă evitarea deplasărilor în zona montană înaltă, amânarea turelor alpine și a drumețiilor pe trasee de creastă, precum și renunțarea la activitățile montane desfășurate în afara domeniilor amenajate și securizate. În aceste condiții meteorologice, traseele pot deveni impracticabile într-un interval foarte scurt, iar intervențiile de salvare sunt considerabil îngreunate”, anunță, joi, Salvamont Brașov.

Salvatorii montani fac apel „la responsabilitatea tuturor celor care intenționează să desfășoare activități în mediul montan”, recomandându-le acestora să respecte avertizările oficiale emise de Administrația Națională de Meteorologie, să se informeze constant asupra evoluției vremii și să evite „expunerea inutilă la risc”.

Salvamontiștii amintesc, de asemenea, că „prevenția reprezintă cea mai eficientă măsură de protecție în contextul unor fenomene meteorologice severe”.

Recomandările făcute de Serviciul Județean Salvamont Brașov sunt transmise în condițiile în care ANM a emis avertizări potrivit cărora, în intervalul 8 ianuarie 2026, ora 10:00 – 10 ianuarie 2026, ora 10:00, județul Brașov și zona montană a Munților Făgăraș și Bucegi se află sub incidența unor fenomene meteorologice severe, încadrate în cod galben și cod portocaliu.

În zona montană înaltă, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt prognozate intensificări foarte puternice ale vântului, cu rafale ce pot depăși 85–120 km/h, viscol accentuat, troienirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 50 de metri.

„Aceste condiții generează un risc major pentru siguranța persoanelor, deplasarea devenind extrem de periculoasă, cu posibilitatea apariției rapide a dezorientării, hipotermiei și a accidentelor grave”, precizează Salvamont.

