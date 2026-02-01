"În data de 31.01.2026, poliţiştii de frontieră de la Punctul Poliţiei de Frontieră Aeroportul Henri Coandă şi lucrătorii vamali au verificat trei persoane de sex masculin, cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 26 şi 43 de ani. Bărbaţii veneau din Emiratele Arabe Unite şi, după ce şi-au ridicat bagajele de cală, şi-au continuat drumul pe culoarul destinat persoanelor care nu au nimic de declarat. Poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma cărora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări netimbrate, inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute. În bagajele fiecăruia se aflau 58.400 ţigarete, iar în urma inventarierii a rezultat, în total, cantitatea de 175.200 ţigarete (8.760 pachete)", se arată într-un comunicat trimis duminică de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Potrivit sursei citate, întreaga cantitatea de ţigări a fost reţinută de către autoritatea vamală iar poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

