Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după finala Eurovision 2026. Artista a postat imagini din culise | FOTO

După finalul galei, artista a postat fotografii și clipuri din culise, alături de echipa sa și ceilalți concurenți.
„Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris artista pe Instagram.
De asemenea, ea a postat și la story un mesaj pentru români. „Vă iubesc. We did it”.
România a obținut la finala Eurovision 2026, organizată la Viena, 232 de puncte din partea publicului și a avut un total de 296 puncte.
Imediat după momentul spectaculos de sâmbătă seară, de la Viena, publicația „The Guardian” a scris că „Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă”.
Înainte de a ajunge pe scena Eurovisionului, Alexandra Căpitănescu ea a devenit cunoscută participând la emisiunea „The Voice” din România.
Versurile piesei, criticate
Piesa cu care România participă la Eurovision, „Choke Me”, a fost catalogată de unii drept „periculoasă” şi „imprudentă” din cauza versurilor care par să facă referire la strangularea sexuală, o practică periculoasă care poate duce la leziuni cerebrale şi la deces, scrie BBC.
Alexandra Căpitănescu şi-a apărat versurile pe reţelele sociale. „Choke Me este o metaforă pentru presiunea pe care ne-o impunem uneori singuri”, spune ea. „Piesa vorbeşte despre temerile interioare, îndoiala de sine şi sentimentul de a fi sufocaţi emoţional de propriile noastre aşteptări. Nu a fost niciodată menită să reprezinte ceva cu caracter sexual”.
Și interpretarea din semifinala Eurovision a stârnit valuri de reacții. BBC a transmis că „Alexandra Căpitănescu a fost o adevărată forță a naturii în timpul piesei sale „Choke Me”, care a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence.”
Ce punctaje a obținut România
Punctaje primite de România din partea juriilor internaţionale:
Elveţia - 1 punct
Ucraina - 3 puncte
Luxemburg - 12 puncte
Azerbaidjan - 3 puncte
San Marino - 7 puncte
Israel - 4 puncte
Portugalia - 1 punct
Suedia - 1 punct
Polonia - 5 puncte
Grecia - 2 puncte
Cehia - 8 puncte
Danemarca - 1 punct
Norvegia - 6 puncte
Italia - 5 puncte
Letonia - 2 puncte
Moldova - 3 puncte