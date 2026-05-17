Primul mesaj al Alexandrei Căpitănescu după finala Eurovision 2026. Artista a postat imagini din culise | FOTO

„Am făcut asta! Am făcut asta împreună! Sunt recunoscătoare și emoționată pentru această seară! Hai să cucerim lumea”, a scris artista pe Instagram.

După finalul galei, artista a postat fotografii și clipuri din culise, alături de echipa sa și ceilalți concurenți.

România a obținut la finala Eurovision 2026 , organizată la Viena, 232 de puncte din partea publicului și a avut un total de 296 puncte.

De asemenea, ea a postat și la story un mesaj pentru români. „Vă iubesc. We did it”.

Imediat după momentul spectaculos de sâmbătă seară, de la Viena, publicația „The Guardian” a scris că „Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă”.

Înainte de a ajunge pe scena Eurovisionului, Alexandra Căpitănescu ea a devenit cunoscută participând la emisiunea „The Voice” din România.

Versurile piesei, criticate

Piesa cu care România participă la Eurovision, „Choke Me”, a fost catalogată de unii drept „periculoasă” şi „imprudentă” din cauza versurilor care par să facă referire la strangularea sexuală, o practică periculoasă care poate duce la leziuni cerebrale şi la deces, scrie BBC.

Alexandra Căpitănescu şi-a apărat versurile pe reţelele sociale. „Choke Me este o metaforă pentru presiunea pe care ne-o impunem uneori singuri”, spune ea. „Piesa vorbeşte despre temerile interioare, îndoiala de sine şi sentimentul de a fi sufocaţi emoţional de propriile noastre aşteptări. Nu a fost niciodată menită să reprezinte ceva cu caracter sexual”.

Și interpretarea din semifinala Eurovision a stârnit valuri de reacții. BBC a transmis că „Alexandra Căpitănescu a fost o adevărată forță a naturii în timpul piesei sale „Choke Me”, care a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence.”