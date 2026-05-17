Întrebarea care apare în acest context este ce băutură e consumată de cei mai mulți dintre angajații companiilor aeriene în momentul în care călătoresc la mii de km deasupra pământului. Dacă ne referim la însoțitorii de zbor, aceștia înclină în marea lor majoritate către o singură variantă.

Multă vreme s-a vorbit de faptul că sucul de roșii și ghimbirul ar fi băuturile preferate de către majoritatea însoțitorilor de bord ai companiilor aeriene. Adepții acestor lichide spun că există un motiv destul de interesant pentru care ele ar fi recomandate la mare altitudine. Astfel, se spune că, în timpul zborului, presiunea din cabină și aerul uscat afectează modul în care sunt percepute gusturile.

De exemplu, dulcele și săratul își pierd din intensitate, iar gustul umami (cel specific roșiilor) devine mai pronunțat. Dat fiind acest aspect, sucul de roșii ajunge să fie mult mai gustos în avion decât pe sol.

Dacă ne uităm la ghimbir observăm că și această băutură este o alegere frecventă. El este în general tonic, fortifiant și mult mai relaxant. Mulți călători îl comandă doar în avion. În plus, pentru pasagerii care au senzații de rău de mișcare sau probleme la stomac, ghimbirul reprezintă un remediu împotriva grețurilor. Nici sucul de roșii și nici ghimbirul nu sunt pe locul 1 în viziunea însoțitorilor de zbor atunci când vine vorba de băutura indicată a fi consumată în timpului deplasării la mare altitudine.

Însoțitoarele de zbor au o singură recomandare când vine vorba de cea mai indicată băutură pentru pasageri: apa.

Potrivit însoțitoarelor de zbor, există o băutură pe care orice călător ar trebui să o pună mereu pe locul 1. Nu e vorba de suc de roși, de ghimbir sau de orice altfel de lichid cu arome, ci de apă. Cei care vor în primul rând să își țină sub control nivelul de zahăr sau sodiu trebuie să consume numai și numai acest lichid.

Kate, o însoțitoare de zbor compania Southwest Airlines din Texas, a declarat pentru Travel + Leisure că băutura non-alcoolică pe care o comandă cei mai mulți pasageri este apa, urmată de ghimbir ale pentru adulți și suc de portocale sau de mere pentru copii. Angajata acestui operator din Statele Unite ale Americii are și o explicație pentru aceste preferințe.

„Dacă te simți rău în timpul zborului, probabil pentru că nu ai băut suficientă apă”, a spus stewardesa. Kate mai explică faptul că oamenii tind să se hidrateze mai puțin când călătoresc pentru că ies din rutina obișnuită sau nu vor să se ridice de pe scaun ca să meargă la toaletă. „Ghimbir ale poate calma stomacul, dar poate fi greu pentru organism. O cutie dintr-o astfel de băutură conține până la 33 de grame de zahăr”.

La rândul ei, Christa Treat, o însoțitoare de zbor experimentată și creatoare de conținut, susține aceeași idee afirmată de colega ei: „Dacă ar fi după mine, toată lumea ar bea apă! Sucurile carbogazoase sunt dăunătoare, iar alcoolul în timpul zborului cauzează neplăceri majore în organism”. Aceasta nu este deloc o fană a sucului de roșii. Ba dimpotrivă, ea spune că: „Este foarte sărat și te balonează”. În schimb, recomandă apa plată sau apa minerală carbogazoasă.

Ce avantaje aduce consumul de apă pentru însoțitorii de zbor și pasageri

Unii ar putea spune că, în avion, alegerea „specială” și mai gustoasă din punct de vedere al băuturii ar putea fi sucul de roșii sau ghimbirul. Din perspectiva însoțitorilor de bord, apa e cea mai consumată. Motivele invocate sunt următoarele: aerul din cabină e extrem de uscat și deshidratează rapid. În plus, angajații acestor companii aeriene zboară constant la mii de km altitudine, ceea ce înseamnă automat că hidratarea devine o prioritate.

Pasagerii trebuie să știe că, în general, cabinele avioanelor au un aer uscat, umiditatea e scăzută, iar acest lucru poate duce la uscarea pielii și a ochilor, dureri de cap și automat deshidratare. De aceea, alegerea apei în locul băuturilor sărate, zaharoase sau a alcoolului îi poate face pe pasageri să se simtă mai bine pe parcursul zborului.

Consumul de apă mai vine cu o serie de avantaje. Specialiștii spun că apa potabilă reglează temperatura corpului, ajută organismul să funcționeze așa cum ar trebui și este bună pentru piele. Așadar, atunci când alegi o băutură pentru avion, apa este singura care rezolvă cu adevărat mai multe potențiale probleme.

Alte băuturi pe care însoțitorii de zbor nu le recomandă în timpul deplasării

Datorită orelor foarte multe petrecute la mare înălțime și sfaturilor pe care le împărtășesc între ei, recomandările însoțitorilor de zbor lung sunt de cea mai mare încredere. Pentru a se evita balonarea și alte probleme medicale în timpul deplasării, însoțitorii de bord avertizează să nu se consume apă de la robinetul avionului.

Nu sunt recomandate nici cafeaua sau ceaiul preparate la bord. În cele mai multe cazuri, acestea sunt făcute cu apă din rezervoarele avionului. Aceste rezervoare nu sunt mereu curățate la standarde ideale, iar însoțitorii spun că preferă să evite băuturile fierbinți preparate astfel. Cei care vor ceva cald, trebuie să știe că varianta mai sigură e ceva îmbuteliat sau apă fierbinte sigilată, dacă există posibilitatea la bord.

Există pasageri care optează și pentru fel și fel de cocktail-uri cu alcool. Sue Fogwell, care a lucrat 22 de ani ca însoțitoare de zbor, militează împotriva consumului unor astfel de băuturi. „Din cauza conținutului foarte ridicat de sodiu, evit mereu mixul cu alcool și sucul de roșii”.